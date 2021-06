Krev nepřestali lidé darovat ani při pandemii koronaviru, přibyli i dárci plazmy

Nemocnice a transfuzní oddělení v zemi uvítají všechny nové zájemce o darování krve. V darování krve nezastavila lidi ani pandemie koronaviru, v některých zařízení loni odebrali naopak ještě více krve, řekli ČTK někteří oslovení zástupci transfuzních oddělení. Na dnešek připadá Světový den dárců krve.

Například Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice (FN) Plzeň, které patří k největším v republice, loni i přes pandemii zaznamenalo o 2000 odběrů krve více než jiné roky, řekla primářka Petra Šlechtová. Podobně na tom bylo transfuzní oddělení Klatovské nemocnice, které loni mělo rekordní počet odběrů krve a krevní plazmy. Zdravotníci tam udělali 7739 odběrů, z toho bylo 5235 odběrů krve a 2504 odběrů plazmy. Letos je ale zatím dárců o deset až 20 procent méně než loni. "V prvním kvartálu to bylo zřejmě způsobené jarní vlnou pandemie, která byla velmi silná, někteří dárci nemoc prodělali a návštěvy odložili. V současné době je to dáno hlavně očkováním," řekl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

S krátkodobým nedostatkem krve, zejména negativních krevních skupin, se podle Šlechtové občas potýká většina transfuzních stanic. "Naši dárci chodí ve velkém počtu, koronaviru se nezalekli. V určitých měsících, kdy se utlumila operativa, byl i pokles výdeje krevních preparátů, ale opravdu krátkodobý, vzhledem k velikosti fakultní nemocnice a spektru jejích činností," řekla Šlechtová. Po obnovení všech operací byl naopak výdej krevních preparátů v dubnu a v květnu enormní. V době pandemie přišli na transfuzní oddělení i noví dárci, kteří věnovali svou rekonvalescentní plazmu pro prodělaném onemocnění covid-19. Dárců bylo přes 170, někteří darovali opakovaně. "Mnozí z nich už zůstali jako dárci krve," řekla Šlechtová. Transfuzní oddělení tak mohlo připravit 480 transfuzních jednotek rekonvalescentní plazmy pro pacienty s vážným průběhem covidu.

Plzeňské transfuzní oddělení má 11.500 pravidelných dárců, třetina z nich je ve věku do 40 let a v posledních letech se daří skupinu dárců omlazovat. S náborem prvodárců pomáhají tradiční akce - například akademické nebo podnikové dárcovské dny. Až 70 procent lidí, kteří při nich darují krev, se podle primářky stane pravidelnými dárci. Oddělení provede denně kolem stovky odběrů, ročně je to asi 22.000 odběrů plné krve, separované plazmy nebo krevních destiček. Kromě FN oddělení zásobuje transfuzními preparáty také další plzeňské nemocnice.

Podle ČČK by v ČR mělo být podle doporučení odborníků alespoň 300.000 dárců krve a ročně by mělo přibýt 35.000 prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek daný věkem či nemocemi a posílil se celkový počet dárců.

Například v Moravskoslezském kraji krevní centra v poslední době opakovaně upozorňují na to, že jim chybí dárci, a vyzývají lidi, aby přišli k odběru. Potřeba jsou dárci všech krevních skupin. Důvodem je podle zástupců krevních center skutečnost, že se v nemocnicích opět začalo naplno operovat. Nemocnice se nemohly v uplynulých měsících předzásobit transfúzními přípravky, protože mají omezenou délku spotřeby. S blížícím se létem rovněž přibývá úrazů a spotřeba krve se zvyšuje.

Transfuzní oddělení liberecké nemocnice, které má ročně asi 15.000 odběrů od více než 6000 dárců a transfuzními přípravky zásobuje území se čtvrt milionem obyvatel, nemá s počtem dárců problém,. "Máme poměrně loajální skupinu dárců a jsme všem z nich vděční, že pomáhají bezplatně zachraňovat životy," uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. Ani Transfuzní oddělení FN Hradec Králové v současnosti neeviduje nedostatek krve a transfuzních přípravků pro pacienty. Dárce zve podle potřeby a v souladu se stanovenými intervaly po očkování proti koronaviru. "V souvislosti s epidemií covid-19 transfuzní oddělení FN Hradec Králové zaznamenávalo v uplynulých měsících menší počet odběrů krve, který byl způsobený útlumem neakutních výkonů ve zdravotnictví, v lockdownu ubylo také dopravních nehod," uvedl mluvčí FN Jakub Sochor.

Nemocnice Havlíčkův Brod má asi 2500 aktivních dárců krve, zájem o darování krve je i mezi mladými. Dárců neubylo ani kvůli očkování proti covidu-19, které na několik týdnů znemožňovalo krev darovat. Nemocnice se tak nepotýká s nedostatkem krve. "Na Havlíčkobrodsku máme stabilní základnu dárců, krve máme hodně, dokonce jsme teď vypomáhali jedné z pražských nemocnic, která měla nedostatek krve, zasílali jsme jim krev od nás," řekla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota ČTK řekl, že s dárci byly v posledních týdnech trochu problémy, ale situace se už zlepšuje. "Termíny se zase začínají plnit. Nové dárce ale vítáme," uvedl. Nemocnici podle něj trochu pomáhá skutečnost, že zatím ještě není potřeba tolik krve při operacích. Z každého nového dárce má radost i mladoboleslavská nemocnice. "Očkování ve většině případů darování pozastaví na týden, takže se mohou (dárci) objednávat podle svých požadavků. Pokud je nějaká krevní skupina na objednávacím webovém portálu obsazená, vždy se najde místo na darování plazmy," řekla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. V minulém týdnu dávala nemocnice výzvu pro všechny krevní skupiny na plazmu, dárci vždy reagují skvěle, uvedla mluvčí.