Diskriminační a nevýhodné. Firmy cupují tendry na nákup zdravotního materiálu

V polovině května se česká vláda usnesla, že do státních strategických zásob nakoupí ochranné pomůcky v celkové hodnotě 3,7 miliard korun. První fáze vypsaná SSHR počítá s 1,85 miliardou korun a druhá by podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) měla spočívat v rezervaci výrobků zejména českých producentů.

Zpočátku by se nakoupilo 1 537 000 respirátorů FFP2 za 123 milionů korun a 16 205 900 roušek za více než 210 milionů. Představitelům českých firem ale právě tato první fáze veřejné zakázky přijde diskriminační. Mezi ně patří například Jiří Kůs, ředitel a majitel firmy Nanospace, která se za probíhající epidemie koronaviru zaměřila na výrobu nanoroušek.

"Mluvilo se o tom, že pomoc českému průmyslu se zrealizuje v podobě nákupu zásob do rezervních skladů. Pak se ale objevily tendry a v nich cena 13 korun za jednu roušku. To na výrobu produktů z nanovlákna nestačí,“ vysvětlil ředitel v rozhovoru pro iROZHLAS.CZ, že nejnižší cena, kterou může nabídnout, je 35 korun za kus. "Držíme se přesně jejích parametrů,“ reagoval předseda SSHR Pavel Švagr, že limitní cenu stanovila vláda.

Evropská certifikace

Kůsovi se rovněž nezamlouvají ani vypsané veřejné soutěže na respirátory, jelikož přihlášeným výrobcům nestačí zkrácená certifikace, která je za normálních okolností v Česku dostačující.

"Tendr se týká třeba zlínské firmy Spur, která spouští linku na respirátory. V souvislosti se zakázkami si posteskla, že ministerstvo průmyslu udělalo zkrácenou certifikaci, ale v podmínkách tendru požadují plný certifikát Evropské unie,“ řekl ředitel. "Tendr Správy státních hmotných rezerv je podle mě konec pohádky o pomoci českým výrobcům," dodal.

Redaktoři serveru iROZHLAS se obrátili i na firmu Sput, která se ale z důvodu už probíhající zakázky odmítla vyjádřit. Ředitel odboru zakázek SSHR Miroslav Basel řekl, že je certifikát nutný, a že se jim výrobce musí prokázat.

"Zaprvé to vypisujeme podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zadruhé je to v rámci bezodkladnosti, zatřetí se striktně držíme podmínek nastavených ministerstvem průmyslu, které 25. května zveřejnilo specifikace ochranných pomůcek,“ objasnil Švagr, proč zadávací dokumentace SSHR nepovažuje za diskriminační.

V tom jej podpořil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Certifikát považuje za nutný, protože vláda potřebuje mít jistotu, že daná firma dodává výrobky v požadované kvalitě.

„Potenciál českých firem chceme využít rovněž ve druhé polovině rezerv (1,8 miliardy), kterou jsme pojali přes rezervace produktů u výrobců, kterým nakoupíme materiál. Je jasné, že z důvodu logistických to musí být firmy, které nejsou daleko, půjde tedy vesměs o české výrobce. To je úplná novinka,“ odpověděl na dotazy SMS zprávou.

Procento jako jistota

O některých aspektech zakázky polemizují i další čeští producenti. Například jeden nejmenovaný tuzemský obchodník se nechal slyšet, že problémem je jistota, kterou musí složit všichni přihlášení, a která činí jedno procento z celkové hodnoty všech tendrů, jichž se zúčastňují.

"Dalším bodem je zajištění bankovní garance, což představuje blokaci až několika milionů korun na půl roku i přesto, že roušky a respirátory mají být dodány do tří měsíců. Pokud by se opět některý dodavatel chtěl účastnit celé zakázky, musel by blokovat 2,1 milionu na roušky nebo 1,3 milionu na respirátory po dobu šesti měsíců,“ postěžoval si redakci.

„Místo toho, aby tedy české úřady podporovaly české výrobní společnosti, blokují jejich finanční prostředky a zhoršují v této době jejich cash flow," podotkl.

"Historicky je tam jistota proto, že se vám mnohdy stane, že uchazeč s vámi projde do podpisu smlouvy a pak ji odmítne podepsat,“ konstatoval Švagr, že díky jistotě se řízení zúčastní pouze skuteční zájemci.

„Jde o to, aby se zamezilo spekulacím, že proběhne tendr a firma se na poslední chvíli rozhodne nepodepsat smlouvu a zakázka se musí vypsat znovu, a také prokazuje schopnost firmy zakázku splnit. Taková zdržení si v tuto chvíli nemůžeme – s ohledem na možnou druhou vlnu epidemie koronaviru – dovolit," dal mu za pravdu šéf resortu průmyslu a obchodu.

Anonymní obchodník dále kritizoval i lhůtu pro podání nabídek, které jsou firmy v případě roušek a respirátorů povinné doručit do konce června "Správa rezerv poskytla uchazečům dva a půl, respektive tři týdny na tak finančně rozsáhlou zakázku, což opět může naznačovat snahu tuto zakázku rozhodnout co nejrychleji bez povšimnutí široké veřejnosti a českých výrobců,“ stěžoval si.

"Vláda řekla, že máme zakázku vypsat bezodkladně. Lhůta pro ukončení nabídek měla být co nejkratší. Nevyužili jsme v otevřeném zadávacím řízení nejkratší patnáctidenní lhůty a šli jsme na lhůty 30. června a 3. a 7. července,“ oponoval mu Švagr. Podle Havlíčka si stát navíc nemůže dovolit cokoliv prodloužit, jelikož musí být i nadále připravený na druhou vlnu epidemie.

Předchozí doporučení

Kritika se nevyhýbá ani anonymizovaným žádostem o vysvětlení, které mohou firmy zasílat do konce období, v němž se podávají přihlášky. Producentům se nelíbí také, že jsou povinni předložit aspoň jednu podobnou zásilku v hodnotě 10 % zakázky.

"Rádi bychom se zúčastnili této veřejné zakázky, ovšem vzhledem k tomu, že tyto respirátory vyrábíme krátce, nedokážeme splnit požadovanou technickou kvalifikaci, respektive předložit minimálně jednu významnou dodávku stejného nebo obdobného charakteru. Všechny ostatní požadavky (certifikace, normy) splňujeme, viz příloha. Existuje nějaký jiný způsob, kterým bychom prokázali technologickou kvalifikaci a mohli tak podat nabídku?“ ptala se jedna z firem.

"Referencemi disponují zejména společnosti, které dodaly tento materiál v období nouzového stavu,“ upozornil zmiňovaný anonymní obchodník. Basel na to reagoval, že není problém složit částku z menších zakázek, případně se za účastněné společnosti může zaručit jiná osoba. "Jistota i požadavek na předchozí zkušenost má svoje standardní odrazy v běžných zakázkách v otevřeném výběrovém řízení a šli jsme na spodní hranice možného," podotkl šéf SSHR.

Budeme znát výherce do srpna?

Vítěz zakázek na ochranné pomůcky by měl být Česku znám nejdříve na začátku srpna. Zákonné možnosti odvolávání však mohou tuto lhůtu výrazně prodloužit. SSHR je poptává ve 13 kategoriích: respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sty bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce. „Pokud některé zakázky budou neobsazeny, budeme je obratem vypisovat znovu,“ řekl předseda SSHR.

Na nákup osobních ochranných a zdravotnických prostředků budou vyčleněny nespotřebované peníze jednotlivých ministerstev, které byly původně určeny na výdaje spojené s koronakrizí. Peníze z vládní rozpočtové rezervy obdržely resorty vnitra a zdravotnictví. „Ne všechny zdroje byly vyčerpány, takže buď se převedou, nebo se výrobky, které se pořídily, převedou do státních hmotných rezerv,“ nechal se v minulosti slyšet Havlíček. Resorty a jim podřízené a organizační složky, jakož i kraje, by tak měl mít zásobu na dva měsíce.