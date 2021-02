Kuba doufá, že pendleři budou podstupovat testy v Rakousku

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) věří, že lidé dojíždějící za prací do Rakouska budou podstupovat povinné testy na koronavirus v zemi, kde jsou zaměstnáni. V takovém případě by požadavek rakouské strany na povinné testy pro pendlery nekladl na Českou republiku výraznější nároky. Kuba to dnes řekl ČTK v reakci na rozhodnutí Rakouska o zavedení povinnosti testů jednu za týden pro Čechy, kteří dojíždějí za hranice do zaměstnání.