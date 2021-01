Kubek: Očkování nebylo připravené, dále zatížilo nemocnice

Doufá ve vybudování velkých očkovacích center v krajích, bez nich se populaci do příštího podzimu proočkovat nepodaří, uvedl. Za tlakem na odkládání termínu druhé dávky očkování vidí Kubek snahu politiků mít co nejvyšší čísla.

Očkování je podle Kubka ze strany vlády jedna velká propaganda. "Nebýt nemocnic, tak se očkování nerozběhlo, protože nebylo připraveno prakticky vůbec nic," řekl. Do konce září je podle něj potřeba naočkovat sedm milionů lidí, aby se koronovirová epidemie nevrátila. "To je obrovský logistický úkol, který nemohou zvládat nemocnice. Musíme konečně začít budovat velká očkovací centra," dodal. Očkovat se bude muset nejpozději od března 70.000 lidí denně, vypočítal.

Podle Kubka se nepodařilo ani páteční zahájení registrace lidí nad 80 let k očkování. Problémy spuštěného on-line systému ukázaly, že nemůže registrovat miliony zájemců o vakcínu, jak se s tím počítalo od 1. února, míní šéf ČLK. Odložit se podle něj muselo minimálně o týden také spuštění systému pro registraci zdravotníků k očkování.

Vláda všechno dělá na poslední chvíli, uvedl Kubek. Poukázal na to, že první dávky vakcín přišly do ČR 26. prosince a vláda teprve minulý týden schvalovala strategii, jak se má s očkováním postupovat. Odmítl, že by případný nedostatek vakcín v ČR mohla zavinit Evropská unie. "Evropská komise, alespoň podle informací, co mám já, objednávala tolik vakcín, co si objednávaly jednotlivé členské státy," řekl ke společnému unijnímu nákupu očkovacích látek proti koronaviru.

Vláda podle Kubka nese vinu také za rekordní přírůstky nakažených v minulém týdnu a nové zatížení nemocnic. Nynější vlna nemoci je přitom úplně zbytečná, řekl. "Kdyby nedošlo k tomu nesmyslnému rozvolnění (vládních opatření) na začátku prosince, tak jsme v této vlně nemuseli být," dodal. Zdravotníci se teď kvůli tomu musejí zároveň starat o nakažené pacienty, testovat a ještě i očkovat, poukázal. Zdravotníci přitom podle Kubka zatím nedostali odměny, které premiér Andrej Babiš (ANO) slibuje dva měsíce. Výrazné rozvolnění ekonomiky by nemělo přijít dřív, než se podaří naočkovat zdravotníky, chronicky nemocné lidi, seniory a sociální pracovníky, kteří o ně pečují, doplnil prezident ČLK.