Kumulace funkcí v politice se řeší roky. Nedělám dvě práce, hájí se Čunek

"Kumulaci řeším šest až sedm let. Důležité je mít dobrý tým a umět si ho zorganizovat. Pokud by se mi to nedařilo, neobhájil bych třikrát za sebou hejtmanskou funkci,“ řekl v nedělní Partii Terezie Tománkové na stanici CNN Prima News poslanec a hejtman kraje Vysočina Běhounek. Svůj mandát už vykonává dvanáct let.

"Sdružení funkcí mi pomáhá, protože mnoho témat řeším jako hejtman i senátor. Nedělám vlastně dvě práce,“ dal mu za pravdu hejtman Zlínského kraje a lidovecký senátor Čunek s konstatováním faktu, že je nutné si odvyknout na běžnou osmihodinovou pracovní dobu.

"Jsem zvyklý pracovat na sto procent každý den a raději budu dělat jednu funkci pořádně. Své kolegy ale obdivuji, já bych to nezvládl," reagoval na ně liberecký hejtman Martin Půta.

"Ultimátum jsem slyšel i v minulém volebním období. Já nejsem příznivcem kumulace, ale do hejtmanování jsem spadl nenásilnou formou v roce 2017,“ konstatoval olomoucký hejtman a poslanec Okleštěk, že v případě vítězství se bude muset kvůli tlaku svého šéfa Andreje Babiše (ANO) vzdát mandátu.

"Kumulace funkcí hejtmanům vlastně pomáhá. Zejména pokud má člověk dobrý tým, tak jde,“ postavil se na Čunkovu a Běhounkovu stranu.