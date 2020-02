Kvůli koronaviru odmítají některé nemocnice v ČR dárce krve

Podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze zatím žádné obecné doporučení není. "Obecně jsou na měsíc vyloučení lidé, kteří cestovali mimo Evropu," řekl ČTK. Ostatní v dotazníku před odběrem vyplňují, zda někde cestovali. "Lékař to s nimi probere a pokud by byli v oblasti, kde se nákaza vyskytla nebo měli příznaky, darovat nemohou," dodal.

Měsíc po návratu ze severu Itálie nesmí lidé darovat krev ani v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči. "Zatím se to týkalo jen několika osob a na dostupnost transfuzních přípravků to nemělo vliv. Ta je více ovlivněna odeznívající chřipkovou epidemií," řekl na dotaz ČTK primář transfuzního oddělení Petr Turek. U transfuzních přípravků podle něj nejde udělat zásoby, protože krevní destičky je možné použít jen pět dní, červené krvinky šest týdnů. Dárci by podle něj měli přijít raději před dovolenou.

VFN na webu uvedla, že preventivně nepřijímá dárce, kteří se před méně než měsícem vrátili ze zahraničí. Výjimku tvoří jen Slovensko. Dále je v platnosti delší omezení pro některé mimoevropské země, například po návratu z Číny nesmí cestovatel darovat krev šest měsíců.

Ve FNKV podle tabulky na webu nemůže týden darovat každý, kdo cestoval po Evropě a měsíc po návratu z Itálie nebo Kanárských ostrovů. Šestiměsíční omezení nemocnice zavádějí po návratu z oblastí, kde je výskyt malárie. Po užívání léků antimalarik je až jeden rok.

Lidé by se měli každopádně lékaře transfuzní stanice o tom, kde cestovali v uplynulých měsících, informovat. Žádnou možnost, jak ověřit, jestli dárce v dotazníku uvádí pravdivé informace, transfuzní stanice nemají.

Omezení darování po cestování zavádějí také některá centra, kde se daruje krevní plazma. Například centrum Sanaplasma na webu uvádí, že lidé nesmí darovat šest měsíců po návratu z Číny. Centrum Europlasma vyzývá dárce, aby návštěvu odložili na nejméně čtyři týdny po návratu z Číny, Japonska, Jižní Korei, Íránu nebo severu Itálie.

"Pro samotnou bezpečnost plazmatických terapií a pacientů tyto terapie užívajících není COVID-19 žádným rizikem, a to především díky masivním opatřením v průběhu zpracování krevní plazmy," řekl ČTK Milan Malý ze Sdružení pro plazmaferézu.

Novým typem koronaviru, který se šíří z čínské provincie Chu-pej, se nakazilo celosvětově přes 81.000 lidí, přes 78.000 v pevninské Číně. V Evropě je zhruba 360 případů, v Česku bylo uděláno 98 testů, všechny vyšly negativně.