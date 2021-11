Kvůli Landově iniciativě bude nutné posílit hygieny, řekl Havlíček

Ministerstvo zdravotnictví podle pátečního vyjádření ministra Adama Vojtěcha (za ANO) na iniciativu podává trestní oznámení pro podezření ze sabotáže. Iniciativa vyzvala k zahlcení KHS žádostmi o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Vojtěch v pátek sdělil, že podobných žádostí dorazilo na hygienické stanice po Landově výzvě asi 10.000.

K zahlcení hygieniků vyzvala iniciativa v pondělí na webu. Jejím terčem jsou všechny kapacity pro trasování případů covidu-19, uvedl na twitteru státní tým Chytré karantény. Landa řekl iDNES.cz, že lidé jen chtějí informace.

"Jestliže jsme posílili hygieny, jedou na sto procent a pak tam naprosto cíleně posílají, a já se nebojím říct magoři, cíleně dotazy, aby je zdržovali, zahltí jim záměrně mail, aby nemohli chodit kontrolovat, tak v tuhle chvíli to není o tom, že by selhala hygiena nebo selhal stát," řekl Havlíček.

"Máme jedinou možnost. Díky těmhle cvokům musíme posilovat o stovky lidí hygieny, aby začaly chodit do terénu a kontrolovat a současně vyřizovaly tyhle nesmyslné dotazy," dodal. O kolik lidí by se kapacity měly navýšit, Havlíček nesdělil. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky by se měly posílit kapacity call center pro trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem, a to i zapojením komerční sféry.

Iniciativa Zlatý špendlík ve výzvě nazvané "Zahlťme neprodleně hygieny" označila vládní opatření, která mají zpomalit nynější rychlý nárůst počtů nakažených, hospitalizovaných a zemřelých na covid-19, za protiústavní. "Prosíme tedy každého z vás, aby se klidně i opakovaně dotazoval KHS na aktuálně probíhající kontroly. Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků," píše iniciativa. Následně uvádí na webu podrobný popis, jak žádost o informace podat. Landa již v minulosti kritizoval opatření státu proti epidemii.

Například jihočeští hygienici už ve středu uváděli, že dostali od příznivců iniciativy stovky e-mailových dotazů. "Jedná se o dotazy typu: kde jste byli na kontrole 8. listopadu, co jste dělali 9. listopadu a tak dále. Z jedné mailové adresy nám klidně přijde třeba deset takových dotazů. Jedná se skutečně o obstrukční otázky, na které bychom ale měli podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpovědět," uvedla ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.

Landovu akci zkritizovaly zdravotnické odbory. "Útočit na přepracované zaměstnance hygienické služby je odporné a ohrožuje to nejen fungování hygienické služby, která je nezastupitelným orgánem ochrany veřejného zdraví, ale i zdraví a životy občanů," uvedl ve čtvrtek Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

KHS jsou od loňského března kvůli pandemii nemoci covid-19 vytíženější než dříve. K běžné agendě, například kontrolám stravovacích zařízení nebo bezpečnosti práce, se věnují trasování kontaktů nakažených nebo kontrolám dodržování protiepidemických opatření.