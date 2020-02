Kvůli podezření na Covid-19 je 307 Čechů v karanténě, pobývali v rizikových regionech

Podle ministra je třeba mluvit nejen o nakažených, ale i uzdravených. "Výrazně stoupá počet uzdravených pacientů. Aktuálně je to více než 36.000 uzdravených," řekl ministr zdravotnictví.

Nakažených je už téměř 84.000, více nových případů aktuálně přibývá mimo Čínu, kde epidemie začala. "Přes 80 procent lidí má lehký průběh velmi podobný respirační chorobě," dodal ministr. Vážnější průběh mají senioři a chronicky nemocní.

Jedete mimo ČR? Registrujte se na https://t.co/oS4ja2QIZp. Tuto informaci nově uvidí řidiči na tabulích na 6 dálnicích. Dohodli jsme se na tom s @min_dopravy. DROZD umožňuje státu rychle předávat informace a pomoci svým občanům v zahraničí. Je to dobrovolné, ale velmi užitečné. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 27, 2020

Zemí s třetím nejvyšším výskytem nákazy je Itálie, podle Vojtěcha tam dnes nejsou hlášené žádné nové případy. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly většina evropských případů, které se objevují v jiných zemích, souvisí s Itálií. "Jsou informace o tom, že někteří se nakazili třeba na letišti v Miláně," uvedl náměstek.

Do Prahy se podle Babiše vrátí o víkendu zhruba 20.000 lidí, kterým skončí jarní prázdniny. Větší pozornost by měli svému zdravotnímu stavu věnovat ti, kteří přijedou z regionů Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia Romagna. "Ne všechna lyžařská střediska jsou v postižených lokalitách," dodal ministr. Většina Čechů míří do regionu Trentino.

Pokud se lidé vrátí z oblasti, ale nemají příznaky, rozhodne krajská hygienická stanice preventivně o jejich dvoutýdenní karanténě. Testovat se budou lidé, u kterých se příznaky objeví. Rozhodně podle ministra není na místě zavírat školy nebo vyhlašovat prázdniny.

Do pondělí chce ministerstvo podle Vojtěcha rozhodnout, jestli je možné tyto podezřelé případy nepřevážet speciální sanitkou na infekční oddělení nemocnic, ale testovat je přímo doma. "Museli by se zapojit lékaři-infektologové, kteří jsou na to vyškoleni a kteří by správně odebrali stěr z nosohltanu a vzorky krve," uvedl Vojtěch. Infekční kliniky jsou v každém kraji, do pondělí by podle Vojtěcha mělo být jasné, jestli na domácí testování mají kapacity.