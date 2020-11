Lékař: Část nemocných může mít problémy i měsíce po vyléčení z covidu-19

Přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Koblížek sleduje společně s dalšími nemocničními kolegy v Královéhradeckém kraji dlouhodobé stopy koronaviru na plicích už od jarní vlny.

Lékaři zjistili, že i tři měsíce po prodělané infekci část pacientů pociťovala projevy onemocnění koronavirem, například zhoršené dýchání, kašel, únavu nebo bolest. Někteří měli stále porušený čich, případně i chuť.

"Myslíme si, že hlavním důvodem jsou zbytkové změny v drobných plicních cévách. Ty jsou postiženy asi nejvíce. Pak průdušnice a průdušinky a pak u ještě menšího procenta lidí plicní sklípky," řekl Českému rozhlasu Koblížek.

"Většinou je to tak, že čím větší postižení a symptomy, tím větší jsou potom změny na plicích. Ale jsou i pacienti, u kterých to tak není," dodal s tím, že potíže sice mohou přetrvávat několik měsíců, zatím se ale zdá, že nakonec odezní.

"Vypadá to, že změny na plicích postupně mizí. Lidé by tak neměli být ve stresu, že po infekci budou pociťovat limitaci dýchání," doplnil a dodal, že lidé by se měli především hýbat. Pohyb je důležitý proto, aby se plicní cévy plně zotavily.