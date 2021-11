Lékaři budou mít pracovní povinnost, schválila to vláda

"Vycházíme z různých požadavků a aktuálního stavu zejména v některých nemocnicích, které zajišťují péči o covidové pacienty, ale musí zajistit i očkování, testování. Ty personální kapacity jsou skutečně vytížené na maximum, a proto potřebujeme, aby jim pomohli další zdravotníci," řekl Vojtěch.

Pracovní povinnost mohou podle něj využívat poskytovatelé zdravotní péče, kteří se starají o pacienty s covidem-19. "Předpokládám, že ve většině případů půjde o dobrovolnou pomoc, tak to fungovalo i v předchozích vlnách," dodal Vojtěch.

S tím, že by se měla povinnost týkat i ambulantních specialistů, nesouhlasí předseda jejich sdružení Zorjan Jojko. "Už to tady jednou bylo. Hejtmani tehdy požádali o dobrovolnou pomoc, aby mohli své doktory stáhnout na lůžka. Nakonec se ukázalo, že zájem převyšoval poptávku," řekl před jednáním vlády ČTK. V nemocnicích je podle něj 20.000 lékařů a ambulantní lékaři podle něj lépe pomohou třeba v očkovacích centrech jako v předchozí vlně.

Některé nemocnice, zejména na Moravě, už hlásí naplnění svých kapacit. Problémem je zejména nedostatek personálu, protože část zdravotnic je doma s dětmi v karanténě. Ředitelé nemocnic v úterý na odborné konferenci Efektivní nemocnice hovořili také o tom, že personál je frustrovaný a demotivovaný tím, že musí léčit lidi ve vážném stavu, kteří by do nemocnic nemuseli, pokud by se nechali očkovat.