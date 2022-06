Lékaři kritizují elektronický očkovací průkaz, kam mají povinně evidovat pacientům očkování

Řekl to na semináři Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Podobně lékaři před jeho zavedením kritizovali systém elektronických receptů, který stejně jako elektronické očkovací průkazy spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

"Z našeho pohledu se sbírá příliš mnoho údajů. Jejich zadávání pak zdržuje," řekl Šonka. Nyní je systém navázaný na elektronický recept a lékový záznam. Lékaři jsou ale podle Šonky více spokojení se systémem, do kterého zadávají očkování proti covidu-19, který pro ministerstvo zdravotnictví vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Podle Šonky by bylo vhodnější, aby převzal i další vakcíny. "V Poslanecké sněmovně je návrh, aby se elektronický očkovací průkaz přesunul do ISIN," řekl. ISIN je zkratka pro Informační systém infekčních nemocí, kde se koncentrují zejména data kolem covidu-19. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek připomněl, že by bylo možné využít i mobilní aplikaci Tečka, kde lidé mají uložené certifikáty o vakcinaci proti koronaviru.

Místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) Hana Cabrnochová uvedla, že dětští lékaři vypisují stále dětem papírové očkovací průkazy. Dospělí pak při dobrovolných očkováních dostávají další papírové kartičky. Podle ní by bylo vhodné, aby elektronický očkovací průkaz měl i další funkce pro lékaře, například by šlo prostřednictvím systému plánovat a objednávat vakcíny.

Lékaři mají povinnost zapisovat aplikovaná očkování elektronicky od letošního ledna, prvního půl roku nejsou za nevyužívání sankcionováni. Podle Šonky i Cabrnochové je třeba minimálně prodloužit toto bezsankční období. Za rok by v systému mělo být podle odhadů SÚKL kolem čtyř milionů záznamů. Stejně jako v lékovém záznamu do něj mohou všichni lékaři u svých pacientů nahlížet.

Podobná debata se vedla před pěti lety kolem povinného elektronického receptu. Část lékařů proti němu protestovala, ministerstvo proto zavedlo přechodné období, kdy je nesankcionovala. V současné době ho má většina lékařů připojený do svého lékařského softwaru. Postupně se rozšířil o takzvaný lékový záznam, kde si pacient, každý jeho lékař nebo lékárník může zobrazit seznam všech předepsaných léků na recept. Lékaři i ministerstvo se shodují v tom, že možnost předepsat léky na dálku se velmi osvědčila v době koronavirové epidemie.