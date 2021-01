Lékárníci nově nemohou vydat některé léky, hrozí jim pokuty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lékárníci od ledna nemohou vydávat pacientům léky, u kterých nebyla ověřena pravost balení. I když mají takový lék na skladě, musí jej uložit do karantény, jinak by jim hrozila pokuta až dva miliony korun. ČTK na to upozornili zástupci České lékárnické komory. Podle nich to povede k situacím, kdy pacient nedostane svůj lék, i když ho bude mít lékárník v ruce. Odhadují, že se to může týkat ročně až 90.000 balení léčivých přípravků. Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv ČTK zjišťuje.