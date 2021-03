Lékařská komora nabízí pomoc při povolávání ambulantních zdravotníků

Hejtmani a pražský primátor ode dneška mohou nařídit pracovní povinnost některým zdravotníkům z ambulancí. Některé kraje už řekly, že o pomoc požádají.

"Ambulance tvoří první linii obrany našeho zdravotnictví. Po jejím vyklizení se pacienti neuzdraví, jen se nahrnou do beztak již přeplněných nemocnic. Každý by měl dělat to, co umí. V současnosti je nejenom práce praktických lékařů, ale i většiny ambulantních specialistů nenahraditelná," uvedla komora. Trvá také na tom, že výpomoc musí být dobrovolná a zdravotníci musí dostat finanční kompenzace ztrát, které vzniknou při uzavření ordinací. Podle komory nedává smysl, že vláda i přes kritickou situaci v nemocnicích nezavře továrny.

V přiloženém dopise hejtmanům Kubek uvádí, že prostor pro zapojení ambulantních zdravotníků vidí spíše tam, kde v ordinaci pracuje více zdravotníků a nasazení některého z nich v nemocnici by neznamenalo přerušení provozu ordinace.

Proti zapojení ambulantních specialistů v nemocnicích, které pečují o covidové pacienty, se už v minulých dnech vyslovili tito lékaři. Uváděli, že by se na práci u lůžek museli možná i týdny adaptovat. Podle nich jsou mezi ambulantními specialisty asi dvě pětiny ve věku nad 60 let a mnozí zatím nebyli očkováni proti koronaviru. Stát by měl podle nich nejdřív vysvětlit, proč do nemocnic nepovolá lékaře, kteří slouží v nemocničních ambulancích a kteří jsou zvyklí sloužit u lůžek.