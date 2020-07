Usínáme na vavřínech a podceňujeme riziko druhé vlny, varuje biochemik

"Ale pozor, zvedám ukazovák. Bojím se, že jsme se příliš nechali ukolébat. Dostatečně nevyužíváme těch několika měsíců, které jsme dostali před možnou a docela reálně hrozící druhou vlnou, abychom se dobře připravili,“ upozornil biochemik v interview pro Český rozhlas Plus.

"Mám od nich dopisy, ve kterých píší, že se ruší odběrová místa, že nejsou vybaveni odběrovými sadami ani ochrannými pomůckami, po praktických lékařích se chce, aby si je kupovali ze svého, aby pacientům s horečkou odebírali vzorky," poukázal na zkušenosti lékařů ze severních Čech.

Konvalinka v této souvislosti varoval před přílišným usínáním na vavřínech. Společnost se podle něj začíná chovat jako, kdyby koronavirus přestal existovat. Přitom Karviná a jiná lokální ohniska nákazy potvrzují, že se epidemie může kdykoliv vrátit, a to velmi rychle. Zdravotnictví by na takovou situaci mělo být schopné pohotově reagovat a masově testovat.

"Plán testování mimochodem vzniká, viděl jsem jeho graf, který vypadá velmi kompetentně. Teď ale musíme nakupovat ochranné pomůcky, připravovat organizačně, materiálově a finančně odběrové týmy a místa a laboratoře pro testování. A netýká se to jen covidu, ale i chřipky a dalších respiračních chorob, které přijdou a mohou způsobit další infekce,“ upozornil Konvalinka.

Kritikou nešetřil ani směrem k nedostatečnému množství dostupných vakcín proti chřipce, které budou letos dostupné pouze desetině lidí. Nelíbí se mu ani podceňování prevence, respektive osvěty v případě očkování.

"Tyto věci se totiž objednávají dlouhodobě dopředu a rozumná pojišťovna neobjedná násobek toho, co byla spotřeba loňského roku. Navíc systém je takový, že to objednávají praktičtí lékaři, kteří to musí zaplatit ze svého," vysvětlil biochemik a zároveň vyjádřil naději, že právě díky koronakrizi by mohlo dojít ke změně pravidel.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dále také upozornila, že pandemie covid-19 stále nebere zvonce konce, a že šíření nemoci dokonce zrychluje. Podle rozsáhlé studie uskutečněné v Lomabardii navíc nemá až 70 % lidí infikovaných koronavirem žádné příznaky.

„To číslo je pro mě trochu překvapivé. Vědělo se, že to bude 30 až 60 procent. Počítalo se, že to bude asi polovina lidí. 70 procent je opravdu hodně,“ varoval Konvalinka.

"Navíc se ukazuje, že jsou podobně infekční jako lidé s příznaky, že virus ze sebe vypouštějí dokonce o něco déle. Další špatnou zprávou je, že jejich protilátky nejsou ochranné, ale neutralizační. Vypadá to, že lidé, kteří prošli infekcí bez příznaků, mohou být znovu infikováni po několika měsících. Pravděpodobně opět neonemocní, ale dále mohou virus šířit," dodal a vyjádřil podporu masovému testování.