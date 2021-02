Lidé v karanténě dostanou bonus až 370 korun denně, schválila vláda

"Mimořádný bonus ve výši 370 korun denně pomůže lidem chovat se zodpovědně," uvedla Maláčová.

Zaměstnanci v karanténě dostávají teď 60 procent svého redukovaného průměrného výdělku. Příspěvek má motivovat k tomu, aby lidé do karantény chodili a aby nakažení hlásili své kontakty. Zlepšení trasování má přispět ke zvládnutí epidemie.

Ministerstvo práce odhaduje, že by zájem o testování a trasování mohl vzrůst. Sumu na bonusy spočítalo od března do konce června zhruba na 1,3 miliardy korun. O tuto částku by stát přišel na odvodech. Podle propočtů resortu by v březnu mohlo příspěvek pobírat asi 187.000 lidí, vyšlo by to na 654 milionů korun. V dubnu by to mohlo být 370 milionů pro zhruba 105.600 osob v karanténě, v květnu 179 milionů pro 51.200 pracovníků a v červnu 92 milionů pro 26.200 lidí.

Bonus by měli dostávat lidé v nařízené karanténě deset dnů. Pobírali by ho současně s náhradou mzdy. Celková částka by ale nesměla překročit 90 procent jejich průměrného výdělku. Stejná pravidla by platila i pro lidi s nižším než polovičním úvazkem či pro pracovníky na dohodu.

Příspěvek se nemá danit. Neměl by se zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky a nemělo by být možné ho strhnout v exekuci.

Bonus by neměli podle návrhu dostávat lidé, kteří se dostali do karantény krátce po návratu z ciziny, kde nebyli pracovně. Bonus by neměli mít, pokud je lékaři poslali do karantény do pěti dnů od návratu ze zahraničí.