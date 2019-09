Majitelům psů hrozí od nového roku pokuta v řádu desítek tisíc korun

Od začátku roku 2020 bude očkování proti vzteklině platit jen v případě, že bude zvíře označeno mikročipem. Jedinou výjimkou budou starší psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

O přínosech zavedení povinného označení všech psů na území ČR informovala Státní veterinární správa (SVS). Přínosy by měly být ve více oblastech. Bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů. Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli. Ne všude se ale nová povinnost setkává s nadšením.

„Občas se setkáme s reakcemi, kdy to majitelé dopředu odmítají a nechtějí čipovat svého psa. Buď tvrdí, že je zvíře příliš staré, nebo mají obavy ze zdravotních důvodů. To ale čipování nedělá, je to v podstatě podkožní injekce. Jsou i majitelé, kteří do toho nechtějí investovat,“ uvedla Radka Vaňousová prezidentka Komory veterinárních lékařů, na tiskové konferenci komory k nové povinnosti.

Jedná se o jednorázový úkon, mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie.

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři. Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby nechali psa čipovat. „Chápeme, že nová povinnost přinese sice jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle našeho očekávání výrazně vyšší,“ uvedl v tiskové zprávě ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nezavádí se povinný zápis do jakéhokoliv registrů psů. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.