"Na podzimní nápor nejsme připraveni." Pirátka Richterová kritizuje testování i chytrou karanténu

"Představte si situaci na podzim, kdy každý člověk s příznaky chřipky půjde na testování. Na takový nápor určitě nejsme připraveni, to vědí všichni,“ řekla pirátská poslankyně v rozhovoru pro ČT24. Z tohoto důvodu by se měla do podzimu vybudovat nová strategie testování, kdy by se denně otestovalo minimálně 30 tisíc vzorků.

"Ta čísla se opírají o zkušenost a rozsah testování, který zvládli například v Dánsku nebo Estonsku. Je rozumné dostat se na takovou kapacitu,“ podotkla Richterová.

Co se týče inteligentní karantény, tak ta podle poslankyně není zrovna nejefektivnější. Funguje na stejné bázi, jako by šlo o starý systém založený na nutnosti mít potřebného trasovače. Vláda v tomhle směru zaspala i při propagaci aplikace eRouška, která by mohla být v tomto směru nápomocná. Samotná karanténa je jejími slovy spíše těžkopádná, než chytrá.

Aby ale pouze nekritizovala, podpořila vládu za včasnou reakci na první vlnu pandemie. Rovněž také vyjádřila díky českým občanům za jejich smysl pro obětavost a zodpovědnost. "Lidé byli neskutečně disciplinovaní. Každý, kdo mohl pomáhat, se zapojil. I ti, kteří pomáhat nemohli, alespoň zůstali doma," nechala se slyšet. Ódu pěla i směrem k dobrovolníkům pomáhajících během epidemie.

Richterová dále také ocenila založení nového systému pohotovostních stupňů v českých regionech - tzv. vládní semafor. Podle jejího názoru je nezbytné mít srozumitelný a koordinovaný náčrt toho, co lze očekávat, aby se na to mohli lidé připravit. Zároveň také přiznala, že Piráti o něco takového usilovali už delší dobu a že jí tedy nejde do hlavy, proč se k tomu vláda uchýlila až teď.

Poslankyně dále také prosila veřejnost, aby nepodceňovala prevenci, a to zejména na podzim, kdy nastoupí epidemie chřipky. "Je lepší si zařídit vše potřebné již teď, například předpisy léků na delší dobu, nebo si dojít na preventivní prohlídku,“ upozornila s tím, že bychom se neměli zabývat pouze koronavirem, nýbrž i dalšími jinými chorobami, včetně infarktů a rakoviny.

"Myslíme si, že by zdravotní pojišťovny společně s vládou měly více spolupracovat v podpoře prevence, například posílení distribuce vitamínových doplňků. I to může přispět k mírnějšímu průběhu případné druhé vlny," kritizovala pirátská poslankyně zdravotní pojišťovny, které podle ní příliš šetří.

Covid-19 je dobré nepodceňovat, ale zároveň nepropadat panice. Stačí opatrnost, dostatečná hygiena a pokud možno vyhýbání se přelidněným místům. "Lidé by neměli chodit tam, kam nutně nemusí. Třeba na dovolenou je lepší nejet na ta nejpřecpanější místa, ale raději zvolit destinaci, kde je riziko nákazy nižší," uzavřela.