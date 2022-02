Mapa cestovatele se nadále nezmění, většina Evropy je riziková

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkým rizikem patří v Evropě pouze Vatikán. Z mimoevropských zemí to jsou Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. Ze seznamu tak vypadnou Argentina, Austrálie a Kanada. V oranžové a červené kategorii není žádná země.

Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika náleží Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Madeira, Azorské, Kanárské a Baleárské ostrovy a ostatní třetí země mimo EU.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Dotyčná osoba mimo domov musí nosit respirátor do obdržení výsledku testu. Pokud člověk použije veřejnou dopravu, musí mít test před návratem a zároveň jít na další pátý až sedmý den po příjezdu.

Podmínky při návratu se netýkají českých občanů a cizinců s povoleným pobytem, kteří mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Kvůli tomu, aby se zabránilo šíření varianty omikron, jsou cizinci, kteří na území ČR nemají povolení k pobytu, povinni před vstupem do ČR disponovat negativním výsledkem PCR testu, i když cestují ze zelených či oranžových zemí. Týká se to také cizinců s dokončeným očkováním či prodělaným onemocněním. Výjimku mají cizinci očkovaní třetí dávkou a děti do 12 let. Výjimku z předvstupního testu mají i děti ve věku 12 až 18 let, které mají ukončené očkování bez posilující dávky.

Neočkovaní cizinci nebo ti, kteří neprodělali covid, musí následně pátý až sedmý den po příjezdu do ČR podstoupit PCR test a nosit do doby obdržení výsledku respirátor při opuštění bydliště či ubytování. Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje, aby lidé kvůli šíření covidu-19 cestování omezili.