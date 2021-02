Mezi praktiky ve Zlínském kraji se začala rozvážet vakcína

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Zlínském kraji se dnes začala mezi praktické lékaře rozvážet vakcína proti covidu-19 firmy AstraZeneca. V tomto týdnu by tak již praktici ve svých ordinacích měli začít očkovat seniory starší 80 let. Do kraje přišla první dodávka vakcíny AstraZeneca na konci minulého týdne, všech 1200 dávek bude rozděleno mezi praktiky, řekl dnes ČTK krajský koordinátor pro očkování proti covidu Jiří Lučan.