Miliardář a šéf ODA Sehnal se nechal přednostně naočkovat. Případ řeší policie

Podle ředitele nemocnice Jana Kvačka byl naočkován i přes jeho zákaz, podle něj se Sehnal vydával za zdravotníka, aby vakcínu dostal. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Případem se začala zabývat policie. Nyní zjišťuje veškeré okolnosti případu, řekla ČTK mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Sehnal odůvodnil pro Seznam Zprávy své přednostní očkování tím, že jako majitel holdingu SPGroup, kterému patří soukromá zubní klinika Bulovka Dental Clinic, je v kontaktu se zdravotním personálem. O to, aby se nechal naočkovat, jej údajně požádali jeho kolegové, dentisté.

Nicméně ředitel nemocnice uvedl, že Sehnalovi opakovaně řekl, že se nechat očkovat nesmí. "Explicitně jsem mu řekl, že se naočkovat nemůže, protože není zdravotník," řekl webu Kvaček. Podle něj se Sehnal dostal k vakcíně na Bulovce díky tomu, že si nechal od své kliniky vystavit potvrzení, že je zdravotník.

Šestapadesátiletý Sehnal se hájí tím, že sice není lékař, ale podle jeho informací "od prvního března to platí i pro jakoby zdravotnický personál včetně recepčních a ředitele". Uvedl, že tuto výjimku mu sdělil jeho zdravotnický personál.

V současné době jsou vedle zdravotníků přednostně očkováni senioři starší 70 let nebo učitelé. Vedle nich je očkování přístupné také klientům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům kritické infrastruktury jako hasičům, policistům, záchranné službě či energetikům, ale také medikům a dobrovolníkům.

Sehnal vlastní finanční skupinu SPGroup a k jeho společnostem patří mimo jiné výstaviště v pražských Letňanech, akvapark a hotel v Praze Čestlicích nebo pojišťovna Slavia.

Do povědomí veřejnosti se Sehnal nedávno dostal právě jako majitel letňanského výstaviště, kde loni v říjnu vznikla záložní nemocnice kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Využita nakonec nebyla, ministerstvo zdravotnictví pronájem prostoru pro záložní nemocnici ukončilo k 19. únoru. Důvodem byla finanční náročnost. K rozhodnutí o zrušení podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vedlo i to, že personál se přednostně posílal do stávajících nemocnic. Fakultní nemocnice Bulovka, pod kterou zařízení spadalo, vyčíslila náklady na nájem, energie a další služby na téměř 100 milionů korun.