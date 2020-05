Opoziční poslanci se už dříve s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) domluvili na projednání návrhu zákona v řádném procesu se zkrácenými lhůtami.

Cílem zákona je dočasně doplnit předpis o ochraně veřejného zdraví, který bude nadále obsahovat obecná ustanovení. Opatření by mohlo ministerstvo zdravotnictví vydávat po předchozím souhlasu vlády a jen v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, v odůvodnění musí vysvětlit aktuální epidemiologická rizika. V případě hrozby prodlení může resort opatření nařídit sám, ale pokud by je vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.

"Za KDU-ČSL musíme jednoznačně říci, že je pro nás neakceptovatelné, aby jeden člověk, v tomto případě ministr zdravotnictví, dostal jakýsi pomyslný kufřík s červeným tlačítkem, kterým by, i když s usnesením vlády, mohl vypnout doslova a do písmene celou republiku," řekl Výborný.

Případnou podporu návrhu podmiňují lidovci tím, že veškerá celoplošná opatření by podléhala kontrole Sněmovny. "Sněmovna by do deseti dnů mohla opatření zrušit. V případě, že by byla opatření prodlužována nad 30 dnů, ministerstvo zdravotnictví, respektive vláda by musela požádat o souhlas s prodloužením opět Poslaneckou sněmovnu," dodal Výborný.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle návrhu do konce roku kvůli likvidaci epidemie či při nebezpečí jejího opětovného vzniku mít možnost nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost či zakáže nebo omezí některé služby. Návrh zmiňuje oblasti veřejné dopravy, obchodu a výroby, obchodní centra, kadeřnictví a obdobné služby, koupaliště, hromadné akce či vysoké školy.

Resort by měl také dostat možnost přikazovat zdravotnickým zařízením, aby vyčlenila potřebné kapacity na boj s epidemií. V pravomoci ministerstva by měl být i možný zákaz či omezení návštěv v nemocnicích či zařízeních sociálních služeb a příkaz používat ochranné a dezinfekční prostředky. Předpis počítá s až třímilionovou pokutou při přestupcích proti ministerským opatřením.