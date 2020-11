Ministerstvo chce prosadit zákon, který by zrušil kojenecké ústavy

V současnosti je několik legislativních návrhů na zrušení nebo přeměnu domovů pro děti do tří let, která patří podle zákona ke zdravotnickým zařízením. Vláda například v létě projednala poslanecký návrh, který by měl z těchto domovů pro malé děti vytvořit centra komplexní péče pro děti se zdravotním znevýhodněním. Ministerstvo chce tyto návrhy sloučit a jeden výsledný co nejdříve předložit do Sněmovny.

"Ministerstvo zdravotnictví vyvine maximální úsilí, aby tento návrh byl projednán a schválen ještě v tomto volebním období," uvedl úřad. Volby do Poslanecké sněmovny by měly být příští rok na podzim.

Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) Rady Evropy v pondělí kritizoval Českou republiku "za rozsáhlé a diskriminační" umísťování dětí s postižením a romských dětí do center určených pro děti nízkého věku. Problém se podle Anny Hofschneiderové z nevládního Fóra pro lidská práva týká řádově stovek dětí mladších tří let, které převážně pocházejí z chudých rodin.

"Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že příslušnost dítěte k určitému etniku není nijak evidována. Tento fakt tedy rozhodně nehraje a ani nemůže hrát žádnou roli při umístění dítěte do ústavní péče, rozhodující je vždy konkrétní zdravotní a sociální situace dítěte a jeho rodiny," uvedlo dnes ministerstvo zdravotnictví.

Podle úřadu počet dětských domovů pro děti do tří let věku dlouhodobě klesá a s tím klesá počet dětí umístěných v těchto zařízeních. "Zatímco v roce 2018 bylo v dětských centrech 441 dětí do tří let, do roku 2020 tento počet klesl na 265 dětí. Situace se tedy jednoznačně pozitivně vyvíjí a není pravda, že by ČR v této oblasti byla nečinná," doplnilo ministerstvo.

Česko sklízí dlouhodobě kritiku domácích organizací i zahraničních institucí za velký počet dětí v ústavech. Podle asociace Dítě a rodina je ČR v Evropě jednou z posledních zemí, kde je možné děti do tří let do zařízení dávat. Například Slovensko to zakázalo u dětí do šesti let, Polsko u dětí do deseti let a Británie u dětí do 12 let. Podle strategie, kterou v roce 2012 schválila tehdejší vláda, se v Česku neměly děti do tří let posílat do ústavů od roku 2014, děti do sedmi let pak od roku 2016. Minulé kabinety ale záměr neschválily.