Ministerstvo neplánuje zavádět plošné preventivní testování na koronavirus

Letní vlna covidu-19 v Česku dál roste. V úterý laboratoře zaznamenaly 3240 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 1260 více než před týdnem a nejvíce od druhé poloviny dubna. V nemocnicích bylo s covidem-19 v úterý 590 lidí, z toho 21 jich ve vážném stavu. Před týdnem v nemocnicích s covidem leželo o 166 lidí méně.

"V žádném případě neplánujeme ze zdravotního pojištění platit plošné preventivní screeningové testování," řekl Válek. Lidé jej podle něj využívali v minulosti proto, že bez negativního testu nemohli například do restaurace, kina či do zahraničí. Plošné testování podle ministra mělo smysl z medicínského důvodu například na začátku školního roku.

V současné době se při šíření nových koronavirových variant zkracuje doba, během níž se mohou například dva lidé nakazit, i pod minutu, uvedl Válek. Plošné testování tak podle něj ztrácí smysl.

Se zdravotními pojišťovnami chce jednat o možném proplácení PCR testů i bez žádanky od lékaře lidem, kteří mají příznaky nemoci. Debatovat se podle dřívějšího ministrova vyjádření bude o tom, kolik testů by se mohlo hradit a v jakých intervalech. "Mohlo by to zdravotnickému systému ušetřit peníze, protože ten, který by měl test negativní, byť má příznaky, by zjistil, že má pravděpodobně nachlazení, a léčil by to standardně," popsal dříve Válek.

V zimě měli očkovaní a děti měsíčně nárok na pět hrazených PCR testů z pojištění bez žádanky od lékaře. Od března se všem zájemcům proplácel jeden test. Od května je pro bezplatný test potřeba žádanka. Pojišťovny za testování vydaly desítky miliard korun.