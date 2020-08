Ministerstvo práce připravuje plán pro bezdomovce. Chce zabránit šíření covid-19

Rizikovou skupinou ohledně přenosu covid-19 jsou i bezdomovci, kteří se většinou nejvíce vyskytují ve velkých městech. Statistika Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí ukazuje, že v České republice na nachází více než 21 tisíc lidí bez domova. Problém se dotýká především Prahy, Moravskoslezského kraje a Brna.

V březnu letošního roku, kdy se v České republice objevili první případy covid-19 neexistoval, žádný strategicky plán, jak s rizikovou skupinou naložit. Dokonce se uzavírala nezisková centra nebo se musela snížit kapacita a pracovníci museli chodit do terénu bez ochranných pomůcek, kterých byl v té době nedostatek. „Vytáhli jsme jednu odloženou krabici, co tu byla, a chodili jsme venku do jejich ubytovacích možností, jako jsou stany nebo chatky. Polovina pracovníků se bála o své zdraví, ale druhá to chtěla risknout,“ popsala terénní pracovnice pražské pobočky neziskové organizace Naděje Nikola Svobodová.

Kapacity azylových domů a ubytoven se rychle plnily a ve velkých městech musela vzniknout stanová městečka jako například v pražské Troji. Sociální pracovníci uvedli pro iROZHLAS.cz, že nepřemýšleli nad tím, že by se nákaza mohla začít rychle šířit, protože neměli k dispozici jasný plán, co v takovém případě dělat. Věděli, že mají mít preventivně oddělené místnosti nebo stany pro pacienty s covid-19, ale podle Svobodové to je málo, protože by v karanténě museli být všichni. „Ve stanovém městečku byly tři koupelny, hygienického zázemí tam nebylo dostatek a nebyli bychom schopni je rozčlenit,“ vysvětluje Svobodová.

Vyvstávají obavy, že na podzim letošního roku začne opět vzrůstat počet pozitivních lidí na covid-19 a Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ministerstvem zdravotnictví zatím neuvedli žádné konkrétní body ze svého nového plánu. „Na základě tohoto plánu se rozpracovávají do konkrétna jednotlivé postupy navazující na 'semafor' s opatřeními, co každý poskytovatel nejen sociálních služeb má dělat, jaká má nastavit pravidla, atd.,“ uvedl mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Vladimír Dostálek.

Ačkoliv podle slov Daniela Svobody, oblastního ředitele organizace Naděje, stát uvolnil peníze na pomoc institucím, které by potřebovaly nové noclehárny nebo na odměny pro pracovníky. Ale zdůraznil, že zatím žádné konkrétní informace o tom, jak se strategicky připravit na případnou další vlnu na podzim nemají. „Bylo by dobré, kdyby kraj nebo stát pomáhal konkrétnímu zařízení personálně a finančně. To znamená zajistil lékařskou pomoc a provoz objektu,“ navrhl Svoboda, který se raději spoléhá na vlastní tým, se kterým chce vytvořit vnitřní řád, a to už začátkem září.