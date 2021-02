Ministerstvo připraví kampaň k očkování za 50 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Reklamní kampaň k očkování proti covidu-19 má být v televizích, rádiích, novinách, na webech i na billboarech. Ministerstvo objedná mediální prostor za 50 milionů korun včetně DPH. Vyplývá to z vypsané veřejné zakázky. Kampaň bude trvat od března do září letošního roku a bude cílena na lidi ve věku 18 až 55 let. Nabídky mohou zájemci podávat do 26. února.