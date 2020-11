Ministerstvo upravilo opatření o rouškách. Na svatby a pohřby nově 15 osob

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes po jednání vlády novinářům řekl, že kabinet dal dnes stávající opatření do souladu s novým epidemickým systémem PES. Hlavní změny se podle něj týkaly návratu žáků první a druhé třídy základních škol a speciálních škol, který se plánuje na středu.

Opatření nadále obsahuje povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, veřejné dopravě či venku v zastavěném území obce. Nově zahrnuje například ustanovení, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, smí učitel použít ochranný štít. "A to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň dva metry od žáků nebo studentů," stojí v nové verzi opatření.

Od středy podle dnes schváleného dokumentu pozbude platnosti ministerské opatření, které v pátek zrušil městský soud. V rozsudku uvedl, že resort dostatečně nepodložil argumenty, proč svá nařízení zpřísnil. Odůvodnění ministerstvo pouze převzalo z předchozích opatření, kritizoval soud. Resortu dal čas k nápravě do soboty 21. listopadu, k tomuto datu opatření zrušil. Ministerstvo v pátek uvedlo, že učiní potřebné kroky, aby opatření platilo i dále. Zvažuje také podání kasační stížnosti.

Blatný dnes na dotaz ČTK řekl, že právní odbor ministerstva zdravotnictví dokončuje argumentaci k rozhodnutí soudu. "Věřím, že soud bude touto argumentací uspokojen a že nebude potřeba měnit nařízení, které je dosud v platnosti," uvedl.

Novou verzi opatření včetně širší argumentace ministerstvo pravděpodobně vydá, pokud Sněmovna ve čtvrtek vyhoví žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu v Česku. Kabinet žádá, aby mohl trvat až do 20. prosince. Nyní má skončit do 20. listopadu. Právě do konce nouzového stavu je nastavena i platnost dnes vydaného opatření.

Na svatby, pohřby a bohoslužby smí od středy 15 osob

Svateb, pohřbů či bohoslužeb se od středy 18. listopadu smí účastnit 15 lidí místo deseti. Vyplývá to z úpravy opatření omezujícího volný pohyb v Česku, kterou dnes schválila vláda. Kabinet dokument upravil tak, aby odpovídal opatřením podle rizikového skóre protiepidemického systému PES. Výjimka ze zákazu volného pohybu bude nově platit i pro sportování na venkovních sportovištích.

Podle dosavadních opatření proti šíření koronaviru se hromadných akcí ve vnitřních prostorech včetně svateb a pohřbů může zúčastnit deset lidí. Nové opatření, jehož trvání je zatím nastavené do ukončení nouzového stavu 20. listopadu, v souladu s pátým stupněm tabulky PES mění tento počet na 15.

V současnosti v ČR platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo vládě zmírnění opatření. Mohlo by platit zřejmě od příštího pondělí. Aktuálně je v Česku rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100. Ve čtvrtém stupni by na svatby, pohřby či bohoslužby smělo 20 lidí. V dalších stupních pak 30, 50 a v nejlepším prvním stupni 100 osob.

Kabinet do krizového opatření nově zařadil také další výjimku ze zákazu volného pobytu osob přes den. K výjimce pro cestu za účelem pobytu v přírodě či parku doplnil možnost volného pohybu za účelem sportování na venkovních sportovištích. Další výjimky se týkají mimo jiné cest do práce, za rodinou, blízkými či k lékaři.