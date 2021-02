Ministerstvo zdravotnictví jedná o dodávkách remdesiviru přímo nemocnicím

Ministerstvo vydalo loni povolení, aby se lék mohl pacientům podávat i jako experimentální. Skončilo by na konci letošního února, ale od července je lék podmínečně povolený Evropskou komisí. Od října je zařazený do úhrady zdravotních pojišťoven.

"Ministerstvo zdravotnictví aktuálně usiluje o převedení centralizovaného modelu dodávek remdesiviru pod gescí ministerstva zdravotnictví ke standardnímu modelu, který platí i pro ostatní léčivé přípravky používané při hospitalizaci," uvedla Peterová. Snahou ministerstva podle ní je, aby nešlo o centralizovaný způsob dodávek prostřednictvím Evropské komise.

Dosud uzavírá ministerstvo smlouvy s výrobcem, americkou firmou Gilead Sciences. Potom léky na základě smlouvy dodává jednotlivým nemocnicím. Podle smlouvy ve středu zveřejněné v registru smluv úřad objednal 4000 dávek za zhruba 38,5 milionu korun. Jedna stojí 345 euro (asi 9000 korun). Za stejnou cenu ho pak nakupují od ministerstva nemocnice.

Podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny Milana Řepky je lék dodávaný od září 2020 do České republiky jako registrovaný léčivý přípravek Veklury. Od října 2010 má úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Evropská léková agentura podle informací na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dostala žádost o rozšíření používání remdesiviru u nakažených, kteří nepotřebují doplňkovou léčbu kyslíkem. Dosud byl povolený jen u lidí, kteří dodávat kyslík vyžadovali. Výsledky hodnocení se očekávají do léta.

"Mohly by se tak vyřešit dohady, které vznesla Světová zdravotnická organizace (WHO) v listopadu 2020, kdy remdesivir pro léčbu COVID-19 nedoporučila," uvedl ředitelka SÚKL Irena Storová.

WHO loni v listopadu uvedla, že nedoporučuje lék podávat, protože chybí důkazy o jeho účinnosti. Vychází z porovnání několika medikamentů na 7000 hospitalizovaných. Z nich nevyplývá, že lék nemá žádný efekt, ale spíše že na základě dostupných dat nejsou důkazy o tom, že zlepšuje vyhlídky pacientů na uzdravení. S ohledem na možnost škodlivých vedlejších účinků, relativně vysokou cenu i nesnadnou aplikaci - remdesivir musí být vpichován do žíly - proto WHO považovala za adekvátní vydat negativní stanovisko pro užívání tohoto přípravku.

Čeští lékaři ho používají cíleně pro přesně vybrané pacienty a má podle nich smysl. Vedoucí lékař kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Balík v polovině října uvedl, že podle něj remdesivir ochránil mnoho pacientů před nutností intenzivní péče. "Naše zkušenosti jsou ale takové, že při dodržení specifických indikačních podmínek lék funguje. Dokonce jsem přesvědčený, že mnoho pacientů ochránil před přechodem na intenzivní péči," řekl ČTK. Loni v březnu podal Balík lék prvnímu českému pacientovi.

Látka remdesivir, kterou vyvinul tým pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře, původně měla sloužit pro léčbu krvácivé horečky ebola v Kongu. Česká vláda v říjnu schválila nákup až 10.000 dávek tohoto léku za 205 milionů korun. Pro léčbu jednoho pacienta je jich potřeba deset. Remdesivir je inhibitor virové RNA polymerázy, jedná se o enzym, který narušuje produkci virové RNA, jež je genetickým materiálem viru a brání jeho množení uvnitř buněk.