Ministerstvo zdravotnictví v kampani k očkování použije data Světové zdravotnické organizace

— Autor: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví v chystané kampani k očkování proti covidu-19 použije data Světové zdravotnické organizace (WHO) ze studií o postojích lidí v Česku. V dnešní diskuzi Zdravotnického deníku to řekl zástupce WHO v Česku Srdjan Matić. Podrobnosti o kampani uveřejní ministerstvo v pondělí, řekl ČTK mluvčí resortu Ondřej Jakob.