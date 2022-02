Ministerstvo zdravotnictví začalo škrtat v rozpočtu, vyzvalo hygieny k rušení pracovních míst

V době pandemie se počty tabulkových míst na krajských hygienických stanicích zvyšovaly o 134 míst. Rozpočet ministerstva zdravotnictví minulá vláda pro letošní rok schválila na rekordních 23,7 miliardy korun, v roce před pandemií covidu-19 byl 8,2 miliardy. Nový návrh rozpočtu má vláda schvalovat ve středu.

"Do pondělního rána, do osmé hodiny, máme nahlásit, kolik z nich je pod zákoníkem práce a kolik pod služebním zákonem," řekl serveru ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal. Jeho stanice má snížit počet míst o čtyři, například v Ústeckém kraji by se mělo propustit pět pracovníků.

"V současné době probíhají jednání o návrhu státního rozpočtu pro letošní rok, proto zatím není možné komentovat jednotlivé dílčí pracovní návrhy," uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Krajské hygienické stanice mají v současné době asi 2300 zaměstnanců, v roce 2020 tam vzniklo 134 nových míst. V některých regionech, zejména v Praze a středních Čechách se kvůli nízkým platům dlouho nedařilo místa obsadit. Návrh rozpočtu počítal se zachováním těchto 134 nových míst na KHS a dalšími 24 místy na pokračování projektu Chytrá karanténa, který organizačně zajišťoval sběr a vyhodnocování dat v době epidemie koronaviru. Na jejich platy počítal návrh se 78,3 milionu korun. Dalších 17,2 milionu bylo vyhrazeno na zvýšení platů hygieniků a pracovníků Státního zdravotního ústavu.

Většina peněz do zdravotnictví nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. Do něj přispívají zaměstnanci, zaměstnavatelé nebo podnikatelé. Z rozpočtu se hradí pojistné za seniory, děti, nezaměstnané nebo vězně. Zvyšovalo se tři roky po sobě, bývalá vláda plánovala další zvýšení o 200 korun na 1976 korun měsíčně. Podle neoficiálních informací nynější vláda chce platby za státní pojištěnce zmrazit. Proti roku 2019 před pandemií koronaviru, se příjmy veřejného zdravotního pojištění zvýšily o 96 miliard, tedy o více než 29 procent.

Tento týden začaly zdravotní pojišťovny vyjednávat se zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče o rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění na rok 2023. Podle některých pojišťoven nebude příští rok možné úhrady za zdravotní péči dál navyšovat, protože systém už v současné době hospodaří s deficitem. Na letošní rok jsou výdaje naplánované na téměř 441 miliard korun.