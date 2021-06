Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestování do Ruska a Tuniska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví všem lidem z Česka nově zakázalo od čtvrtka cestování do Ruska a od začátku příštího týdne také do Tuniska. Důvodem je šíření mutací koronaviru. Vyplývá to z dnes vydaného ochranného opatření ministerstva, na které upozornil server Deník N. Tunisko podle cestovních kanceláří patří mezi nejoblíbenější destinace Čechů pro letní dovolené.