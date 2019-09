Ministr "SuperStar" Vojtěch rozzuřil Čechy: Neuvěřitelně lžete. Jste demagog a manipulátor

Krizový štáb českého zdravotnictví, který tvoří Česká konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Asociace českých a moravských nemocnic a další organizace sdružující pacienty, lékaře, seniory, zdravotně postižené a poskytovatele domácí zdravotní péče varují před krizí ve zdravotnictví.

Krizový štáb už několik týdnů hlasitě kritizuje ministerstvo zdravotnictví kvůli částce, která by měla být na zdravotní péči k dispozici pro příští rok. Podle štábu jsou jedním z příznaků krize dlouhé čekací lhůty na vyšetření. Ministr zdravotnictví se ale snažil občany uchlácholit na sociálních sítích.

„Včera mi jedna lékařka říkala,že ten den diagnostikovala pacientovi nádor a řekla mu, že v pondělí nastoupí na léčbu. Pán byl v šoku, protože v TV teď pořád říkají,že na onkologickou léčbu se čeká 3 měsíce. Odbory svou lživou kampaní vytváří mezi lidmi strach. To už je za hranou!“ uvedl Vojtěch na twitteru.

Místo, aby pacienty uklidnil,, je ale spíše víc naštval. Pod jeho tweetem se obratem strhla vyhrocená debata, kde se pacienti, příbuzní nemocných i zdravotníci svěřili se svými zkušenostmi s rychlostí českého zdravotnictví. „Nejsem v odborech a nemít známé, jelikož pracují 32 let ve zdravotnictví, tak mé dítě nastoupilo onkologickou léčbu - chemoterapie ne za 2 týdny, ale za dva měsíce! Jediný, kdo tady nehorázně lže, jste Vy sám!“ pustila se do ministra jedna z naštvaných Češek.

„Nic za hranou není. Čekám 4 měsíce na vyšetření neurologie, k zubaři a o očním ani nemluvím,“ postěžoval si další pacient. „Jizerské hory. Čtyři roky bez zubaře a nyní jeden obvodní lékař nemocen, druhý končí... Bájo, pane Vojtěch.... Nejbližší nemocnice je funkční jako menší poliklinika s těžším onemocněním musíte do Jablonce! A občas musíte až do Liberce! Jak je toto možné!“ vzkázala ministrovi jedna z nespokojených občanek.

Další jej vyzvali, aby přestal mlžit a byl konkrétní. „A jak dlouho trvala ta diagnostika? Na kterém pracovišti to bylo? Co to bylo za nádor? Jasně, extirpaci nebo excizi bazaliomu udělají na kožním prakticky na počkání, je to lokální zákrok na cca 15 minut. Vy jste fakt demagog par excellence,“ vyzvala jej další diskutující.

Vojtěchova slova odmítají i sami zdravotníci. „Strašnej nesmysl.. Pracuju na onkologii a tohle se rozhodně stát nemohlo, to se klidně vsadím! Buď záměrně nebo nechápu z jakého důvodu to děláte, ale lžete!!!“ pustil se do ministra další z diskutujících.

„A víte, jak dlouho se čeká na ono vyšetření? Vemte si ty kecy za klobouk a nelžete lidem, co maj onkologické pacienty v rodině,“ zlobí se další pisatel. „Tohle myslíte opravdu vážně? Kdo tu lže, jste vy. Máme v rodině onkologického pacienta, kterému řekli že bude čekat právě ty tři měsíce. Tu bezmoc bych vám nepřála. Tak si ty hloupé řeči nechte,“ přidala se další Češka.

Někteří byli z Vojtěchových slov pořádně znechuceni. „Normálním lidem se z vás a vašich tweetů chce zvracet, pane ministře... bez urážky... velmi často se rozcházíte s realitou a manipulace vám taky není vůbec cizí... prostě ANO,“ zlobí se jeden z Čechů.

S osobní zkušeností se podělila i paní Petra. „Jeden den mi diagnostikovali nádor. Půl roku za strašných bolestí jsem prosila o žádanku na operaci. Že prý operace nepospíchá. Desítky metastáz. Kupodivu ještě žiju. Dodnes jsem neslyšela ani promiňte. Totálně mi to zlikvidovalo život, psychicky, fyzicky. Jsem troska která je ráda když si najde brigádu. Do normální práce nemůžu. Doživotně léky které špatně snáším. Plus imunita, srdce, atd.,“ postěžovala si,