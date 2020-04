Ministr Vojtěch: Dál bude třeba cíleně řešit regionální ohniska covid-19

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška bude třeba, aby se virem postupně nakazilo zhruba 40 procent lidí, současný odhad jsou jednotky procent. Řekli to na dnešní tiskové konferenci.

Velikonoce se negativně nepodepsaly na vývoji epidemie COVID-19. Nelze vyloučit pozdní efekt, ale je spíše nepravděpodobný. Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů neustále klesá. Epidemiologická situace je pozitivní. Můžeme se dále postupně vracet k normálnímu životu pic.twitter.com/qKc6Gdbin2 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 23, 2020

"Budeme muset vstoupit do normálního života, bude to hodně kontrolované, aby nám to zase neujelo. Mantrou není testovat co nejvíc, mantrou je efektivně testovat tam, kde se něco děje. Doufejme, že máme vybudovaný systém, která to umožní," uvedl Dušek.

Podle ministra nastavená chytrá karanténa a elektronizace systému umožňuje situaci v republice sledovat na okresy, obce i konkrétní ulice. "Když se projeví konkrétní ohnisko, je řešením udělat tam plošnější testování," dodal ministr.

Ministr si dokáže představit, že se budou přijatá přísná opatření omezující pohyb, sdružování a další složky běžného života zmírňovat i rychleji. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je nálož viru v populaci nízká. "Opatření skutečně rozvolňovat můžeme, připravíme detailní plán. Budeme je koncentrovat do několika balíčků, abychom byli schopni vyhodnotit jejich efekt," dodal.