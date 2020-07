Moravskoslezská hygiena dostane kvůli epidemii posily

Podle něj žádala kolegy z méně vytížených stanic, aby počítali s tím, že se v regionu bude dále intenzivně testovat, a byli tak připraveni na případnou další výpomoc. Zapojit by se měly stanice z regionů, v nichž je minimální výskyt onemocnění. "Jsou připraveni v záloze tak, aby mohli pomáhat Krajské hygienické stanici s obvoláváním kontaktů pozitivních pacientů," uvedla Rážová. Cílem je, aby se o nich hygienici co nejdříve dozvěděli. Hejtmanství už dříve poukazovalo na to, že nárůst počtu nakažených nekoresponduje s nárůstem lidí v karanténě. Pomáhat by v regionu mohly řádově i desítky lidí.

Kraj už dříve avizoval, že rozšíří provozní dobu odběrových center, aby bylo možné zvládnout navýšený počet lidí odeslaných k odběrům na covid-19. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že situaci by usnadnilo, kdyby praktičtí lékaři znovu začali využívat krajský rezervační objednávkový systém, díky němuž lze odběrová centra rovnoměrně zatížit. "Budeme o tom informovat všechny praktiky, aby znovu začali objednávat v tom našem rezervačním systému," doplnil Vondrák.

Na Karvinsku nákaza ovlivnila i chod některých zdravotnických zařízení, kde kvůli pozitivně testovaným následně musí do karantény i další zaměstnanci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ne vždy člověk, který je pozitivně testován, musí být infekční.

Pomoci by zdravotníkům mohl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Jeho pracovníci dokážou určit, zda viry v těle člověka jsou už takzvaně mrtvé. To znamená, že zdravotníci vir nevylučují a nemuseli by zbytečně být v karanténě. "Měla by to být taková poslední záchrana pro zdravotnický personál, aby právě neupadal do karantény a nevyblokoval se nám celý," uvedl ředitel ústavu Eduard Ježo.