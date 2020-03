Moravskoslezský kraj chce nakoupit rychlotesty na koronavirus

Podle Vondráka sice rychlotesty nemají takovou vypovídací schopnost jako laboratorní testování, ale pro účely ověřování by je bylo možné využít. Kraj by s nimi chtěl pracovat například u lidí v karanténě, u nichž se neobjeví příznaky onemocnění. "V závěru karantény 13. a pak 14. den se udělá právě rychlotest u praktického lékaře, aby se nedostal mezi lidi někdo, kdo je ještě nakažený a je to čistě jenom bacilonosič," uvedl Vondrák. Podle něj lze testy využít i u lidí, kteří měli klinické příznaky onemocnění, ale koronavirus se v laboratoři nepotvrdil.

"Až mu odezní klinické příznaky, tak mu ještě u toho praktika uděláme pro jistotu rychlotest na koronavirus," řekl hejtman. U lidi s laboratorně potvrzeným koronavirem by se kontrolní testy po vyléčení prováděly opět jen v laboratořích. Podle hejtmana se kraj snaží testy získat a předpoklad je, že by se mu to mohlo podařit do dvou až tří týdnů.

Gebauer připomněl, že podle odhadů by se do Česka mělo ze zahraničí vracet víc než 200.000 Čechů. Odhaduje, že z kraje by jich mohlo být tak deset procent. Kraj by tak podle Gebauera chtěl mít testů alespoň 30.000 kusů.

Podle náměstka aktuálně mohou v kraji testy na koronavirus provádět čtyři laboratoře. Kraj by chtěl, aby se vzorky testovaly i ve Slezské nemocnici v Opavě a v úvahu případně přichází i další soukromá laboratoř. Nyní lze v Ostravě denně provést 300, nanejvýš 350 testů.