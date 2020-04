MZ dosud objednalo 88,5 milionu kusů ochranných pomůcek, zaplatí za ně miliardy

Fakultní a velké nemocnice, které ministerstvo spravuje, dostaly 4,8 milionu kusů různého ochranného materiálu typu roušek, respirátorů či rukavic. "Zároveň jsme již distribuovali i na základě žádosti ochranné prostředky příslušným profesním komorám, sdružením lékařů a lékárníků, celkově 617.000 kusů, a rovněž i určitou část do sociálních služeb, 300.000 kusů," poznamenal Vojtěch.

Ministerstvo se nyní chce zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a na laboratoře, v nichž se testují vzorky. Podle Vojtěcha úřad nepořizuje pomůcky jen v Číně a dalších zemích, ale také od 16 českých firem. "Jsou to výrobci nejrůznějších prostředků od ochranných brýlí, přes respirátory, ústenky a další. Takto se snažíme podporovat i české dodavatele," řekl ministr. Podle něj jsou zásoby na následující týdny dostatečné.

Ceny za ochranné prostředky byly podle Vojtěcha v první fázi poměrně vysoké, postupně se ale snižují a resort nyní nakupuje za velmi dobré ceny. Ministerstvo chce o stavu nákupu prostředků dnes informovat vládu a následně informace vložit na svůj web včetně průměrné ceny pomůcek.

Není možné srovnávat cenu respirátorů nejvyšší třídy pro medicínské použití s cenou masek třídy FFP2 určených pro industriální využití, řekl dále Vojtěch. Reagoval tak na dnešní informaci serveru Seznam Zprávy, podle kterého ministerstvo zdravotnictví v Číně za respirátory zaplatilo dvojnásobnou cenu oproti vnitru. Vnitro podle serveru za jednu masku zaplatilo v přepočtu 2,79 dolaru (zhruba 70 korun), resort zdravotnictví minimálně 5,7 dolaru (zhruba 145 korun). Podle Vojtěcha srovnání nebylo korektní.

Nakupujeme respirátory pro lékaře v první linii, kde je nezbytně nutná ta nejvyšší ochrana. Respirátor od společnosti La Factory vyšel v několika testech jako FFP3, a to jsme ho testovali i na téměř poloviční velikost částic. Naše cena je navíc s dopravou. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 6, 2020

"My jsme nechali tyto výrobky několikrát testovat v několika vzorcích a skutečně z toho vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví má respirátory, které splňují parametry třídy FFP3, to znamená, že ta propustnost je velmi nízká. Testovali jsme to i na poloviční velikosti částic, a i tak vyšla z toho třída FFP3," řekl Vojtěch. Cena uvedená ministerstvem vnitra je podle něj bez zahrnutí nákladů na dopravu.

Distribuce pomůcek i měsíc po výskytu prvních případů nákazy v Česku doprovázely spory ve vládě a kritika kabinetu ze strany opozice či samospráv. Ještě na konci března uváděly nemocnice, že mají zásoby ochranných prostředků jen na několik dní. Na nedostatek pomůcek upozorňovala také Asociace poskytovatelů sociálních služeb.