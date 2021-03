Na 3000 nakažených v nemocnicích se podle Duška dostaneme až v polovině dubna

Tento týden počty hospitalizovaných s covidem-19 překročily 9000. Aktuální počet hospitalizovaných by mohl začít klesat příští týden. Průměrný počet nových případů za týden do středy tohoto týdne poklesl proti předcházejícím dnům asi o 2000, tedy zhruba o šest procent.

"V tuto chvíli epidemie stagnuje, až začíná klesat," uvedl Dušek. Reprodukční číslo, tedy počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je 0,9. Rychlost šíření viru zvyšuje nakažlivější britská mutace. Už dříve odborníci uvedli, že může být i za více než polovinou nákaz. Její reprodukční číslo je proti původní mutaci vyšší zhruba o 0,4 procenta.

"Opatření začala být intenzivněji dodržována na konci února a promítlo se to už do začátku března," dodal Dušek. Minulý týden se podle jeho prezentace projevovalo zejména uzavření okresů v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Nyní jsou na tom nejhůř některé okresy středních Čech a Pardubického a Plzeňského kraje. V nejvíce postižených okresech je virová zátěž 2,5 až třikrát vyšší než jinde.

Postupně se zhoršuje situace i na Moravě. "Významné nárůsty registrujeme v Jihomoravském kraji a Olomouckém kraji. Postupné šíření lze dát do souvislosti s prokázaným výskytem nakažlivější formy viru, která postupně získává převahu nad předchozími variantami," uvedl ÚZIS prezentaci.

Útlum způsobený opatřeními nebude podle Duška nijak dramaticky rychlý. "Nepředstavujme si to tak, že za jeden jediný týden se to na populační úrovni prudce zbrzdí, protože to šíření viru je opravdu masivní a komunitní," řekl.

Vývoj nákazy téměř potvrdil model, který předpokládal vlivem mutací zvýšení nakažlivosti až o 70 procent. Predikoval 279.000 nových případů v únoru a potvrdilo se jich 255.324. Nové modely započítávající současná platná opatření počítají v březnu s 320.000 novými případy, do 11. března jich bylo téměř 137.000. Na konci března by podle modelů mělo být v týdnu průměrně 7500 případů denně, v polovině dubna 5000 a na konci dubna 4000 denně.

Pokles počtu nových případů se podle ředitele ÚZIS zatím neprojeví úbytkem hospitalizovaných. Péči v nemocnici nakažení potřebují nejčastěji deset až 14 dní od nákazy. V uplynulých dvou týdnech přibylo 24.000 osob z rizikových věkových skupin, do nemocnic jich bude podle Duška směřovat asi třetina. "Systém se zcela jednoznačně dostane na hranu svých kapacit a v řadě regionů už tam je. Doufáme, že nemocnice jsou v kulminačním bodě," doplnil.

Poslední tři týdny přibývá nemocných na jednotkách intenzivní péče (JIP) vždy o více než desetinu každý týden. Maximum bylo tento týden ve středu - 1962. Ze současných celkových 9000 hospitalizovaných pozitivně testovaných na covid-19 zůstane zhruba deset až 20 procent v nemocnicích déle než 20 dní od testu, kdy budou považováni za negativní. Dispečink intenzivní péče ale monitoruje celkové počty volných lůžek, pro covid pozitivní i negativní pacienty. Například v Praze jsou celkové kapacity menší než pět procent, do deseti procent v dalších pěti krajích.