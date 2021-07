Na Bulovce se bude do neděle očkovat i bez registrace

Zároveň rozšířila možnost nechat se naočkovat proti koronaviru pro samoplátce starší 18 let v očkovacím místě, které od minulého týdne provozuje na pražském hlavním nádraží. Nemocnice to uvedla na twitteru.

Ve svém areálu bude nemocnice očkovat zájemce bez předchozího objednání dvoudávkovou vakcínou Pfizer/BioNTech a otevřeno bude mít od 07:00 do 15:00, o víkendu do 19:00. Na hlavním nádraží je otevírací doba centra pro očkování bez registrace od 07:00 do 19:00 a zdravotníci tam aplikují vakcínu Johnson & Johnson, které stačí pro navození imunity jedna dávka.

"Na hlavním nádraží v Praze očkujeme nově také samoplátce starší osmnácti let. Cena jednorázové vakcíny Janssen (Johnson&Johnson) je 579 Kč, platit lze pouze bezhotovostně. Očkování zde probíhá bez předchozí registrace," uvedla nemocnice k novince v očkovacím centru na nádraží.

V současné době se lidé mohou nechat naočkovat bez předchozí registrace na několika místech v ČR. Jako první se otevřela tato vakcinační centra v Praze, vedle hlavního nádraží to bylo v obchodních domech Chodov a Smíchov. Tento týden se k nim přidala centra například v Ostravě, Brně, Jaroměři nebo v Uherském Hradišti. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by centra, kde se očkuje bez objednání, měla vzniknout ve všech krajských městech. Vláda totiž považuje očkování za jedinou účinnou prevenci proti koronaviru.