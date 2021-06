Na jižní Moravě budou lidem pomáhat desítky psychologů

ČTK to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Podle mluvčích záchranných složek jsou na tom lidé psychicky špatně, někteří přišli během chvíle o střechu nad hlavou.

Psychologickou pomoc lidem nabídli už psychologové policie nebo záchranářů. "Začíná ale vznikat psychologický tým, který bude v zasažené oblasti působit až do pondělí, a to v počtu 60 interventů denně," řekl Mikoška. Podle něj se do týmu zapojily záchranné složky i charita.

Bouřky zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko ve čtvrtek večer. Objevilo se i tornádo a kroupy o velikosti tenisových míčků. Zničené jsou stovky domů, aut a zeleň. Škody se odhadují na stovky milionů korun. Zatím je potvrzeno pět obětí na životech a desítky zraněných.