Na koronavirus může testovat 10 laboratoří, z toho dvě soukromé

Seznam laboratoří zveřejnil SZÚ na webu. V první skupině před čtyřmi dny doplnily Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ také Zdravotní ústav v Ostravě, soukromé laboratoře Agel Ostrava fakultní nemocnice v Praze-Motole, Hradci Králové a Brně. Testuje také Nemocnice České Budějovice a pražská Nemocnice Na Bulovce, kde byli dosud spolu s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem také izolovaní nakažení pacienti. Většinu ale nemocnice propustily do domácí karantény. Na Bulovce zůstaly dvě cizinky a v pondělí přibyl další nakažený muž, který pracuje jako taxikář. V ústecké nemocnici jsou čtyři nakažení, jde o rodinu.

Na dnes zveřejněném seznamu je nově Fakultní nemocnice Plzeň a Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem. Dva pražské případy minulý týden odhalily testy v soukromé laboratoři. Podle médií šlo o Tilia Laboratories, které ale zatím na seznamu SZÚ nejsou.

"Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí pro to, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován," uvedl SZÚ.

Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř. Další laboratoře, které se chtějí do testování také zapojit, mají kontaktovat SZÚ.

O tom, kdo bude kvůli podezření na nákazu koronavirem testován, rozhoduje lékař a epidemiolog z krajské hygienické stanice. Není už rozhodující, z jakého severoitalského regionu se vrátil, měl by ale mít příznaky. V Praze a některých dalších krajích vyjíždějí od minulého týdne zdravotníci odebírat vzorky do domácností, aby lidé nemuseli být převáženi do nemocnic. Odebírají stěr z nosohltanu a vzorky krve.

Inkubační doba je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto jim praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.