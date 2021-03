Na odměny pro zdravotníky v nemocnicích půjde 12 miliard

Podle Blatného by měli zdravotníci obdržet částku srovnatelnou s loňskem, loni dostali za jarní měsíce navíc 75.000 korun hrubého. To dnes uvedla také Česká televize, podle které zároveň nezdravotničtí pracovníci dostanou 30.000 korun. Odměny podle pátečního vyjádření ministra dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měly jít díky změně kompenzační vyhlášky.

Za březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75.000 korun hrubého. Ostatním pracovníkům náležela odměna 30.000 korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

Podle Blatného by podobně jako po jarní vlně koronaviru měl být vypsán dotační program, ze kterého se prémie zdravotníkům v nemocnicích budou vyplácet. Kromě toho ministerstvo jedná se zdravotními pojišťovnami o novelizaci kompenzační vyhlášky, která by měla zajistit i odměny pro zdravotníky z ambulantního sektoru. Podle Blatného by tyto odměny měly dosáhnout také asi 75.000 korun.

Na zpoždění s vyplacením odměn za podzimní vlnu epidemie si opakovaně stěžovala Česká lékařská komora. V prosinci Blatný uváděl, že by mohly být vyplacené letos v prvním čtvrtletí.

Vláda dnes také schválila odměny od 15.000 do 50.000 korun podle profese a činnosti pro pracovníky v sociálních službách. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25.000 korun. Částky jsou za plný počet odpracovaných hodin, při menším úvazku se krátí.