Na nárůst epidemie nemají Ukrajinci vliv, řekl Válek. Chystá se strategie přeočkování

V pondělí i v úterý bylo nově pozitivně otestovaných na nákazu koronavirem víc než před týdnem.

"Než se uprchlíci dostanou do rodin, jsou většinou několik dní v centrech, kde přespávají. Tam jsou přítomni i hygienici, my to zachytíme, není to absolutně problém," uvedl ministr. Byla podle něj zachycena dvě nebo tři ohniska, což při tak velkých pohybech obyvatel, které způsobila ruská invaze na Ukrajinu, považuje za normální. Hygienici podle něj tato ohniska izolovali.

"Absolutně není větší promořenost covidu mezi uprchlíky, spíš naopak," dodal. Je to podle něj dané i strukturou skupiny uprchlíků, protože utíkají zejména děti a mladší ženy.

Potvrzují to i data o počtech nových nákaz v jednotlivých regionech. Zatímco uprchlíci dominantně směřují do Prahy, středních Čech a Brna, nejvyšší počet nových případů za posledních sedm dní přepočtených na 100.000 obyvatel mají okresy Hradec Králové, Plzeň-sever, Jihlava, Prachatice nebo Ústí nad Labem.

Důvodem nárůstu nových případů je podle Válka hlavně subvarianta koronaviru varianty omikron, která se v minulých týdnech šířila z Dánska. "Za tři týdny bude další variantní mutace, která se teď objevuje na jihu Evropy. To jsou věci, o kterých víme, které sledujeme," dodal. Na výskyt nové varianty BA.3 ve své zprávě upozornil i Státní zdravotní ústav. "Dánská" varianta BA.2 podle něj tvoří přes 36 procent případů, před týdnem to byla čtvrtina.

Zhruba ve stejné době, kdy se zastavil pokles počtu nových případů, přistoupila vláda ke zrušení povinnosti nosit respirátory ve většině veřejných prostor. Zůstaly povinné jen ve zdravotních a sociálních zařízeních a hromadné dopravě. "Zrušili jsme v některých prostorách respirátory, což udělala v podstatě celá Evropa," uvedl Válek.

O situaci uprchlíků jednal v úterý v Bruselu. "Dohodli jsme se na tom, že dáme jasný požadavek například na vakcíny, které potřebujeme dodat na některé dětské nemoci tak, abychom mohli pokračovat v ukrajinském očkovacím kalendáři," řekl.

Ukrajinské děti potřebují mít možnost doložit v ČR povinná očkování pro přijetí do mateřských škol. Ministerstvo na základě doporučení Vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně bude ty, které nebudou moci předložit očkovací průkaz, považovat za neočkované. Budou se moci prokázat testem na protilátky nebo se ve zrychleném režimu doočkovat.

EU chystá společnou strategii na přeočkování proti covidu-19

Evropská unie chystá společnou strategii na přeočkování proti covidu-19 na podzim, řekl dnes před jednáním vlády novinářům ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zatím ale podle něj není jasné, jakou by se očkovalo vakcínou. V současné době v ČR i dalších evropských zemích počet nových případů opět roste, další vlnu odborníci čekají na podzim.

Podle Válka o strategii v současné době diskutují odborníci a své návrhy zašle i Národní institut pro zvládání pandemie, který radí ministru Válkovi. "Měli by svolat svolat skupinu expertů, která by měla velmi rychle nachystat nějaké společné řešení, kde bychom měli vybrat ta opatření, která se ukázala jako smysluplná," řekl.

Bude se tak připracovat na podzim, kdy se očekává další vlna. Může být podle Válka způsobená i nějakou další variantou tak, jako se v lednu projevila vlna omikronu. "Bude stoupat počet pozitivních a budou samozřejmě zbytečně umírat neočkovaní lidé," dodal.

Obecně jsou podle něj tři základní doporučení ohledně očkování, na nichž je shoda v celé EU. Neočkovaní by se měli naočkovat co nejdříve dvěma dávkami vakcíny. Komu uplynulo pět měsíců od druhé dávky, by se měl nechat přeočkovat dávkou třetí.

"Na podzim se budeme muset z pandemického řešení covidu dostat k medicínskému, kdy budeme muset cíleně očkovat ty skupiny podobně jako u chřipky každý rok opakovaně," sdělil ministr.

Bude podle něj ale třeba, aby se očkovalo více lidí než v případě chřipky, zásadní bude očkování pro seniory. "Covid je daleko závažnější onemocnění než chřipka, takže nebude stačit, aby se přeočkovalo tři až sedm procent seniorů, ale bude to muset být daleko větší procento seniorů," doplnil.

V Česku se proti chřipce každoročně očkuje asi šest až sedm procent populace, ze seniorů každý pátý. Cílem Evropské unie je proočkovanost 30 procent, Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje naočkovat 75 procent seniorů. Lidé nad 65 let a chronicky nemocní mají vakcíny hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ostatní si mohou požádat o příspěvek od své zdravotní pojišťovny.