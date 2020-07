Na Vysočině se potvrdil covid u dalších šesti lidí, jeden zemřel

Poslednímu zemřelému klientovi Alzheimercenta bylo skoro 90 let, měl i jiné nemoci, řekl dnes ČTK Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě. Nákaza se potvrdila u i jedné praktické lékařky na Jihlavsku. "Týden dozadu se mapují její pacienti, tam se bude testovat," řekl Kos.

V jihlavském Alzheimercentru potvrdilo testování minulý týden covid-19 u 40 klientů a 17 zaměstnanců. Od pátku budou v centru pomáhat vojáci. Armáda jich slíbila do centra poslat 15. Zůstat by měli asi dva týdny.

Od začátku pandemie se na Vysočině potvrdilo 384 nakažených covidem-19, uzdravilo se už 228 lidí. Od středy přibylo 11 uzdravených. V souvislosti s koronavirem na Vysočině zemřelo devět osob.

Kvůli rostoucímu počtu onemocnění covidem platí od středy na celé Vysočině mimořádné opatření hygieniků. Lidé musí mít povinně zakrytá ústa a nos ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Opatření bude platit do odvolání. Na Jihlavsku, kde v poslední době přibývali nemocní nejrychleji, už jsou v platnosti přísnější nařízení od 14. července. Lidé tam musejí chodit v rouškách například i do obchodů a do vozů MHD.