Na Zlínsku přibylo za týden 3666 případů covidu, situace se zhoršuje i v dalších krajích

Od začátku epidemie je v kraji 9132 nakažených, před týdnem jich bylo 5466, po zpětné úpravě statistiky uvádějí 5462 případů. Rekordní je i denní nárůst, za čtvrtek přibylo 805 nakažených, překonán tak byl rekord ze středy, kdy přibylo 783 potvrzených nákaz, po zpětné úpravě je jich 789.

Z onemocnění covid-19 se v kraji dosud vyléčilo 3162 lidí a 57 jich v souvislosti s onemocněním zemřelo. Aktuálně nemocných je nyní 5913 lidí.

Na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví je celý Zlínský kraj červený, což značí nejvyšší riziko nákazy koronavirem. Nejvíce nakažených je na Uherskohradišťsku, za posledních sedm dní se tam objevilo téměř 607 nových případů nemoci v přepočtu na 100.000 obyvatel, což je druhý nejvyšší údaj mezi okresy v Česku, o něco vyšší je v okrese Plzeň-sever.

Nadále roste počet pacientů s koronavirem v nemocnicích. Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje jich bylo ve čtvrtek 222, z toho 28 pacientů bylo na umělé plicní ventilaci. Před týdnem bylo v krajských nemocnicích 114 pacientů s covidem. Nemocnice od pondělí pozastavily plánované operace a poskytují jen akutní péči, chybí jim personál.

Zlínský kraj je v celkovém počtu nakažených na 100.000 obyvatel druhý mezi kraji. Podle ministerstva zdravotnictví se v regionu covidem-19 nakazilo téměř 1568 lidí ze 100.000. Více nakažených je jen v Praze, a to necelých 2103 na 100.000 obyvatel.

V Olomouckém kraji bylo ve čtvrtek zaznamenáno 874 potvrzených nákaz novým koronavirem, nejvyšší počet od začátku pandemie. Dosavadní rekord z minulého pátku byl překonán o 200 případů. Za poslední týden bylo v kraji zjištěno rekordních 3131 nákaz covid-19. Ve srovnání s předchozím týdnem je to dvojnásobek. Od začátku pandemie bylo v kraji potvrzeno celkem 8398 nákaz covid-19. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V Olomouckém kraji se z covidu-19 dosud vyléčilo 3465 lidí a 65 osob zemřelo. Aktuálně se s nemocí v kraji potýká 4868 osob. Jejich počet je nejvyšší od března, kdy v Česku epidemie covid-19 propukla.

Ministerstvo eviduje ve svých statistikách všechny nemocné s trvalým bydlištěm v kraji, čísla hygieniků se tak o něco liší. Hygienici k středečnímu podvečeru v Olomouckém kraji uvádějí 6804 případů covid-19. Nejvíc potvrzených nákaz je na Olomoucku, kde hygienici evidují od počátku pandemie 3443 případů. Celkem 1089 případů je dosud registrováno na Prostějovsku a na Přerovsku 930.

Případů rychle přibývá i na severu regionu, kterému se v předchozích měsících epidemie vyhýbala. Na Šumpersku je podle hygieniků od počátku pandemie registrováno 1060 nákaz a na Jesenicku 282.

Starostové několika měst a obcí na Jesenicku kvůli rychle rostoucímu počtu nákaz novým koronavirem požádali o víkendu hejtmanství o zřízení místa pro testování samoplátců, které v tomto horském okrese navzdory rostoucímu počtu nákaz zatím chybí. Testování na covid-19 je nyní možné v Nemocnici Agel Jeseník, avšak pouze s žádankou od lékaře či hygieniků. Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) na facebooku oznámila, že se podařilo tutu službu zajistit. "Jesenická nemocnice bude od pondělí 19. října samoplátce přijímat," uvedla.

V Olomouckém kraji přibývá pacientů, kteří jsou kvůli nákaze v nemocnici. Kapacita lůžek vyčleněných pro pacienty s těžkým průběhem covid-19 je v Olomouckém kraji už na hraně v šumperské nemocnici, která kvůli tomu postupně zvyšuje jejich počet. Plní se i kapacita v olomoucké Vojenské nemocnici. I tam jsou připraveni vyčlenit další místa. Se zvýšením počtu lůžek pro standardní i intenzivní péči o tyto pacienty ze svých rezerv počítají i nemocnice provozované v kraji skupinou Agel.

V Jihomoravském kraji hygienici za posledních 24 hodin odhalili 946 potvrzených případů nemoci covid-19, což je druhý nejvyšší denní přírůstek od počátku pandemie. Dalších sedm lidí v souvislosti s touto nemocí zemřelo. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek.

Za posledních sedm dní v kraji přibylo 4446 případů nemoci, nejvíce nemocných je ve věkové skupině 35 až 44 let, rychle přibývá i případů ve věkových skupinách 55 až 64 let a nad 65 let. Nejvíce nových případů přibylo ve středu, kdy jich bylo 1115.

Za poslední den přibylo v kraji 34 hospitalizovaných, celkem je v nemocnici 365 lidí nemocných koronavirem, z toho je 41 závažných případů, 136 středně těžkých, 122 lehkých a 66 bezpříznakových.

Nových případů nemoci covid-19 přibývá nejrychleji v Brně, za posledních 24 hodin to bylo 400 případů, na Brněnsku potvrdily testy nákazu u 163 lidí a na Hodonínsku u 142 lidí.

"S nadcházející sezonou zvýšeného výskytu akutních respiračních infekcí je nutno chránit zranitelnou populaci před onemocněním respiračními infekcemi, které mohou zkomplikovat jejich základní onemocnění, tedy osoby se závažnými souběžnými chronickými nemocemi a seniory," uvedla Ciupek.

Šíření epidemie nového typu koronaviru v Ústeckém kraji zrychlilo. Za týden přibylo podle údajů ministerstva zdravotnictví rekordních 2802 pozitivně testovaných. Je to téměř dvojnásobek oproti předchozímu týdennímu přírůstku, který činil 1508 lidí. Od počátku epidemie se nákaza prokázala u 7788 lidí. Situace je podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) zatím v kraji zvládnutá.

Přes rostoucí počty potvrzených nákaz je v regionu v porovnání s ostatními kraji ČR nejméně nakažených na 100.000 obyvatel, a to 948. Lůžek v nemocnicích je podle hejtmana zatím dostatek, chybí personál. Krajská zdravotní, která spravuje pět nemocnic, požádala o pomoc veřejnost.

Na mapě rizika nákazy, tzv. semaforu je všech sedm okresů oranžových, což značí počínající komunitní přenos. Zatímco před měsícem se nákaza podle hygieniků vyskytovala častěji mezi studenty, nyní je více případů mezi lidmi ve středním věku a seniory. Nákaza se vyskytla v několika domovech pro seniory.

S koronavirem zemřelo v kraji 40 lidí, 2639 se jich podle krajské hygienické stanice vyléčilo. Aktuálně je nemocných 4282, nejvíce na Litoměřicku, a to 1079. Nejméně lidí s novým typem koronaviru je nyní na Mostecku, kde jich hygienici evidují 304.