Nadějná vakcína proti koronaviru: Novavax chce její klíčovou složku vyrábět v ČR

První fázi klinických testů zahájila společnost Novavax během května, v Austrálii testovala 131 lidí ve věku od 18 do 59 let. "Úspěšné výsledky testování první části, vyhodnocující imunogenicitu (schopnost vyvolat imunitní odpověď) a bezpečnost možné budoucí protilátky, posouvají nyní kandidátskou vakcínu do druhé části," uvedla firma.

Druhá fáze klinického testování bude zahájena v několika místech po celém světě včetně Jižní Afriky a zaměří se na imunitu, bezpečnost a schopnost snížení projevů onemocnění covid-19 u širšího věkového spektra. Třetí fáze testování je plánována rovněž na druhou polovinu roku také v několika zemích.

Research scientists from @scrippsresearch have shared a detailed structural analysis of our recombinant #nanoparticle #vaccine candidate for #COVID19. Read about it here: https://t.co/N2LMDsayVx #NVXCoV2373 pic.twitter.com/UwVSBWKntb