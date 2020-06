Koronavirus je pod kontrolou. Epidemiolog ale naznačil, co jsme si mohli odpustit

Že je stále ještě nutné být obezřetní, ale zároveň nepropadat panice, se v pořadu ČT Události, komentáře shodli hlavní epidemiolog IKEM Petr Smékal, který varoval před rizikovými sportovními akcemi, člen sněmovního výboru pro zdravotnictví Rostislav Vyzula (ANO) a jihočeský krajský zastupitel Martin Kuba (ODS).

O tom, že se šíření koronaviru v Česku opět zrychlilo, není pochyb, neboť například ve středu bylo zaznamenáno nových 127 případů, což je za poslední dva měsíce nejvyšší denní nárůst. V předcházejícím týdnu bylo navíc dvakrát za sebou zaznamenáno více než 100 nakažených.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) nicméně ubezpečil, že se vláda nechystá k přijímání žádných dalších opatření, která by mohla znovu umrtvit ekonomiku. Momentálně se řeší pouze několik lokálních ohnisek, z nichž nejhůř je na tom Karviná, kde mezi infikovanými figurují zejména horníci pracující v OKD a jejich rodinní příslušníci.

Během týdne se objevilo také nových dvaadvacet případů na Liberecku, konkrétně v tamní továrně, která se stala dalším ohniskem. Smékal je každopádně optimistou a má vzato, že Česko má koronavirus pod kontrolou.

„Má smysl sledovat více čísel a nejenom to jedno, jako je přibývající počet nakažených. Například poměr počtu testovaných s nakaženými nebo kde se to ohnisko nachází. Pokud to jsou doly, továrny nebo jiné uzavřené prostory, je pochopitelné, že se tam virus rychleji šíří. Když se podíváme na místa, kde jsou ta ohniska, tak je to stále ohniskový výskyt a zdá se to pod kontrolou,“ vysvětlil epidemiolog, proč je potřeba vnímat čísla v širším kontextu.

„V nemocnicích dbáme na to, abychom měli na sobě roušky a zachovali si odstupy. V dolech to sice nejde, ale je třeba to neustále zdůrazňovat. Omezil bych tam počet pracovníků, aby se nehromadili,“ vysvětloval Smékal, proč je i nadále důležité dodržovat hygienická opatření, včetně nošení ochranných prostředků a dodržování povinných rozestupů.

„Je to místo, kde je vedle sebe relativně velké množství lidí, kteří hlasitě projevují emoce. Ten aerosol při jejich projevování je rizikový a podstata těchto akcí, když vidíte, jak se ten virus šíří, také,“ objasnil také, proč jsou podle něj nejrizikovější právě sportovní akce.

Kuba: Koronavirus máme pod kontrolou

„Také si myslím, že bychom se na ta čísla měli dívat v kontextu. Není potřeba lidem říkat, že počet nakažených stále přibývá. Je nutné jim také říct, že nepřibývá nemocných lidí napojených na dýchací přístroje nebo akutních případů,“ dal Smékalovi za pravdu Kuba.

Dále konstatoval, že kromě monitoringu ohniskových případů, je zapotřebí také osvěta. Lidé by se měli vyvarovat riziku přenosu nemoci do rizikových skupin. Od lidí očekává, že budou sami od sebe zodpovědní, aniž by jim někdo musel říkat, co mají dělat, a kam chodit. Všichni by s ohledem nejen na své zdraví měli umět vyhodnotit, kde například nasadit roušku, a zda není rizikové se stýkat s rodinou a přáteli.

Veřejnost by se měla přestat bát, myslí si Vyzula

Podle Rostislava Vyzuly je zároveň potřeba, aby se lidé přestali bát, a naopak se spíše zaměřili na hygienu, kterou během epidemie zastínily roušky. Měl na mysli mytí rukou, odstupy a dezinfekci.

Rovněž by se vláda měla také víc zaměřit na inteligentní karanténu, která se osvědčila například v asijských zemích. Aplikace by si zasloužila větší propagaci, jelikož jí užívá jenom zlomek populace. Za pravdu mu v tomto směru dal i Smékal.