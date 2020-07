Nakažený horník nevědomky roznášel infekci. Dozvěděl se o ní až v práci

"Mám 13letého syna, moje manželka má invalidní důchod, takže de facto jediný příjem v rodině mám já. Když si vezmete, že musím zaplatit inkasní poplatky, pojistku a tak dále, tak vám na rovinu říkám, že se budu muset jít pást," stěžoval si jeden z nejmenovaných horníků, který pracuje přes pracovní agenturu, v rozhovoru pro server aktuálně.cz.

Do karantény se dostal poté, co mu test na koronavirus sice vyšel negativní, ale přeci jenom byl v kontaktu s některým z nakažených kolegů, a tudíž zůstává doma. Kvůli tomu přišel o příjem, jelikož má sice nárok na nemocenskou, která se mu ale vypočítává ze základního platu, do něhož nejsou zahrnuty promítnuté diety tvořící větší část jeho celkového příjmu.

Navíc ani neví, v jaké situaci se ocitne, až mu skončí izolace. Doly jsou totiž na šest týdnů zavřené, a tudíž nebude ani tak moc pracovat. Ačkoliv by mu z důvodu překážky na straně zaměstnavatele měl náležet plný plat, bez zohlednění odměn na jeho stoprocentní výši nedosáhne.

"Zavřou doly, státní firmy, svým zaměstnancům zaplatí, ale my jsme taky zaměstnanci, kteří tam pracují. Děláme stejnou práci jako oni. Jak tenhle stát vlastně funguje? Proč státní podnik zaměstnává nějaké firmy, aby mu dodávaly lidi, a pak jim nechce zaplatit?" nejde mu do hlavy.

S krizí se potýkala i jiná rodina jeho kolegy horníka, který je rovněž zaměstnán přes agenturu, a který se zřejmě během práce nakazil. Zaměstnání navíc ztratila i jeho žena kvůli zavření restaurace, v níž pracovala. Rodina se tak stala plně závislou na příjmu manžela.

Agentura Dubos, která dotyčnému muži zajistila práci, se nechala slyšet, že se postará o to, aby se zaměstnancům vypočítávaly náhrady z plné mzdy, včetně diet. "Měli jsme velké starosti, tak uvidíme. Ještě musíme počkat na výplatu, jestli skutečně slibované částky dorazí," konstatovala manželka pracovníka.

"Takto by se měly zachovat všechny agentury. Jestli to ale opravdu udělají všechny, to nevím," vyjádřila se k tomu karvinská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti), která neutěšenou situaci tamních horníků řeší.

"V neděli jsme čekali do jedné hodiny, až uplyne 48 hodin. Malá mě prosila, že chce jít ven, protože jsme byli celý víkend zavření. Bylo krásně, tak jsme šli v 7 večer na pizzu. Byli tam s manželkami i další horníci, kteří si mysleli, že jsou negativní. Až v pondělí se zjistilo, že můj chlap s ještě dalším horníkem byl pozitivní - a pohyboval se tam mezi zdravými lidmi," postěžovala si horníkova manželka na selhání hygieny, jelikož s celou rodinou šli do společnosti s pocitem, že nikdo z nich nakažený není.

"To je něco strašného, co hygiena předvedla. Takže aspoň víme, na čem jsme, že se o nás hygiena nedokáže postarat, když tu vypukne mor. To pochcípáme všichni," dodala.

"To, že někdo čeká na výsledky testů několik dní, je samozřejmě špatně. Na druhou stranu, když jsem to prověřoval systémově, tak toto skutečně nebylo pravidlem. To byly nějaké mediální případy, ty třešničky, které se takto vyjmou a ukážou v novinách, ale jinak skutečně toto pravidlem není," vyjádřil se k tomu Vojtěch.

Šéf resortu zdravotnictví poslance vyrozuměl, že k nekontrolovanému šíření infekce na Karvinsku nedošlo, a že drtivou většinu nalezených činí horníci a jejich blízké kontakty, tudíž se jedná o komunitní šíření, kdy se obtížně zjišťuje, od koho se nemocný nakazil. "Očekáváme s epidemiology, že se bude situace zlepšovat," dodal s optimistickou poznámkou, že se situace na Karvinsku lepší.