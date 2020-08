Návrat povinných roušek? Panu ministrovi nerozumím, říká lékařka

"Toto rozhodnutí nedokážu ovlivnit. Jako každý jiný občan. Považuji to ale za velmi tvrdé preventivní opatření, nikoli důvodný racionální krok,“ řekla lékařka. Informoval o tom server novinky.cz

"Na jednu stranu se až na dvě výjimky chlubíme tím, jak jsou všechny okresy bezpečné, a na druhou stranu pak vejde v platnost plošné opatření. Jak je tohle racionální? Odůvodnění pana ministra návratem žáků nebo studentů nerozumím. Vždyť ty děti tady stále byly. Jen v jiných komunitách. Nestrávily léto někde v podzemí nebo ilegalitě. Navíc co je na tom zdravého, když budou lidé po dlouhé hodiny uzavření se svými vlastními bakteriemi,“ podotkla.

"K reálné epidemiologické situaci, chcete-li ohrožení zdraví, bych řekla asi tolik, že my v Thomayerově nemocnici jsme už dva měsíce neměli žádného hospitalizovaného s covidem-19. Předtím jsme měli od března do června hospitalizovaných více než 100 covidových pacientů,“ konstatovala pneumoložka.

"Nyní na to u nás bohatě stačí Bulovka, kam posíláme jednoho pozitivního pacienta za týden nebo spíše za čtrnáct dní. A to jsme v Praze, velkoměstě, kde lze očekávat nejkritičtější situaci. Těžko říci, jestli se virus ztrácí nebo oslabuje, ale nemoc má už nyní jiný průběh. Chová se více jako jakákoli jiná obyčejná viróza,“ vysvětlila přednostka plicní kliniky TN.

Podle mluvčí Nemocnice na Bulovce Simony Krautové bylo v březnu a dubnu na infekční klinice hospitalizováno čtyři sta nemocných. Jednotka intenzivní péče se musela potýkat s desítkami pacientů a zdravotnické zařízení se z tohoto důvodu muselo uchýlit k dokoupení plicních ventilátorů.

"Nyní je u nás hospitalizováno třináct pacientů s onemocněním covid-19. Z toho jsou čtyři na JIP,“ řekla Krautová. Jinak tomu není ani v brněnské Nemocnici u svaté Anny, kde dochází k centralizaci péče o pacienty s covidem-19.

"Společnost je nyní v důsledku těchto nařízení velmi polarizovaná. Potkávám mladé lidi v tramvajích a autobusech, kteří nosí roušky. Mají větší strach, než by měli mít. Někdy i já při sledování večerních zpráv mám pocit, jako kdybych se měla začít bát o svůj život. Což je samozřejmě nesmysl. A pak jsem naopak v metru viděla lidi, kteří si roušky na truc nenasadí, protože už toho mají dost. Lidé nevědí, na čem jsou,“ varovala Vašáková před lidmi, kteří jsou už v důsledku všelijakých opatření a nařízení vyčerpaní.

Lékařka se také pozastavila nad povinností mít zakrytá ústa a nos ve školských zařízeních. Stejného názoru je i epidemiolog Jiří Beran, který by sice nic nenamítal proti rouškám v MHD, nesouhlasí však s plošným návratem roušek.

"Lituji především školáky, kteří budou takto omezeni. My ve zdravotnictví nosíme roušky denně a nijak osobně se mě toto nové opatření vlastně ani nedotkne. Ale jaký má smysl to chtít po dětech? Vždyť i společně svačí a na tělocviku budou s rouškou i běhat po hřištích. Jak to vlastně zamýšlí?," uzavřela s poznámkou, že v tomto nařízení nespatřuje smysluplnost.