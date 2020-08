Covid v Praze: Přírůstek nakažených zpomalil, fungují nové informační linky

Minulý týden v úterý přibylo 101 případů, což byl nejvyšší denní nárůst v Praze od začátku epidemie. Celkem se v hlavním městě od začátku epidemie nakazilo 3582 lidí, z nichž 2563 se už vyléčilo a 105 zemřelo. Vyplývá to z dat pražské hygienické stanice k dnešním 18:00.

Dobrá zpráva pro Pražany. 227 272 065 je číslo nové informační linky pražské hygieny. Operátoři z @hygpraha vám budou k dispozici od 8 do 18 hodin ohledně otázek ke koronaviru. A to každý den včetně víkendu. Vyřídíme až 500 dotazů denně. pic.twitter.com/lI2BAlq01w — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) August 9, 2020

Praha je podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové na hraně komunitního šíření nákazy, které by znamenalo změnu z prvního, zeleného stupně na druhý, tedy žlutý na mapě rizika. Mapu s vyznačenými stupni bude ministerstvo aktualizovat v pondělí, podle Rážové bude příznivější než před týdnem. Řekla to v dnešním pořadu Partie televize Prima. Toto pondělí zařadilo ministerstvo do prvního - zeleného stupně devět okresů - jsou to Praha, Brno a Ostrava, Praha-západ a Praha-východ, Karviná, Frýdek-Místek, Jihlavsko a Prachaticko. Ostatní okresy zůstaly bílé, tedy bez rizika.

V hlavním městě se tento týden objevily nové případy nákazy mimo jiné na radnici městské části Praha 14. Na radnici je tak možno přijít pouze s rouškou a byl upraven provoz úřadu. Předtím byly ohniskem nákazy ve městě třeba hudební klub Techtle Mechtle nebo tréninkový kemp hokejového klubu Slavia. Podle Rážové je v Praze i poměrně velký počet nakažených cizinců.