Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví by mohl být v září

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví by vláda mohla dostat do konce září. Přijmout by se pak mohl nejdřív v příštím roce. Vyplývá to ze zprávy s hodnocením dosavadního plnění národní strategie elektronického zdravotnictví s opatřeními na roky 2016 až 2020. S výsledky by se měla v pondělí seznámit vláda. Dokument, který vypracovalo ministerstvo zdravotnictví, má ČTK k dispozici.