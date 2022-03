Neexistuje riziko, že by z Ukrajiny přišla neznámá varianta koronaviru, řekl Válek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Neexistuje riziko, že by z Ukrajiny do Česka přišla varianta koronaviru, o které by ministerstvo zdravotnictví nevědělo. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl ministr Vlastimil Válek (TOP 09). Resort má podle něj také připraveny varianty postupu ohledně koronavirové pandemie pro zbytek roku, diskutují o nich nyní odborníci.